Le tribunal d’Amsterdam examinera l’appel de l’affaire scythes de l’or en février

KIEV, 27 décembre. /TASS/. L’examen en appel devant un tribunal d’Amsterdam sur l’affaire de scythique or se tiendra en février 2018. Cela a été annoncé mercredi aux journalistes le ministre de la culture de l’Ukraine Eugène Нищук.

« En février, sera l’un des processus d’appel, nous pensons que nous gagnerons », a déclaré le ministre.

Il n’est pas exclu qu’après cette affaire peut être considérée en troisième instance. « Bien sûr, ensuite, il y aura une troisième instance, c’est-à intentionnelle situation de serrer de temps, de ressources et les ressources nous épuiser, et ainsi de suite », – a dit Нищук. Il est constaté qu’il est difficile de prévoir combien de temps encore va durer le processus et sera rendue la décision finale en 2018. Entre-temps, at-il poursuivi, la partie ukrainienne est sûre de sa victoire, et que les expositions de revenir à l’Ukraine, parce que le tribunal de première instance a statué en faveur de Kiev.

« Compte tenu de la valeur de la collection, des moyens que l’état de l’Ukraine va passer sur le stockage temporaire, ou certains sont-ce là de la compensation des choses qui concernent le paiement de nos conseillers juridiques, il en vaut la peine », – a dit le chef de Ministère de la culture.

Le sort de la collection

Le 14 décembre 2016, le tribunal du district d’Amsterdam a pris la décision de retour scythes de l’or de l’Ukraine. Les musées de ses contestaient. Par la décision du tribunal, la partie ukrainienne doit rembourser à €111 milliers d’euros pour le stockage temporaire de l’exhibe dans les antilles musée. Le chef du Ministère de la justice de l’Ukraine Paul Petrenko a déclaré que ces fonds seront affichés après le verdict final de la cour.

Les expositions des musées ont été utilisés pour la présentation de l’exposition « la Crimée: l’or et les secrets de la mer Noire », ce qui, de février à août 2014 s’est tenue au Musée Allard pierson d’Amsterdam. L’ambiguïté de la situation avec la collection est née après la réunification de la Crimée avec la RUSSIE en mars 2014. Leurs droits sur les expositions, sorti de la péninsule, ont déclaré que les musées et l’Ukraine. À cet égard, l’université d’Amsterdam a suspendu la procédure de transmission des valeurs jusqu’à la résolution du litige sur la base juridique ou jusqu’à ce que les parties ne parviennent pas à un accord.

Parmi les musées, dont les expositions sont actuellement à Amsterdam, le musée Central de Tavrida, de Kertch historico-culturel de la réserve de Bakhtchyssaraï historique et culturel de la réserve et de la réserve naturelle Nationale « Chersonèse ». Les expositions de musée de Kiev, qui ont également été présentés à l’exposition, déjà retournés à l’Ukraine.