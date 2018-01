MOSCOU, 1er février. /TASS/. Presnensky un tribunal de Moscou le jeudi annoncera la condamnation de l’ancien gouverneur de la région de Kirov Nikita Blanc, accusé de corruption.

« Le procès de l’affaire de Blanc, sur lequel le juge Tatiana Васюченко annoncera à l’égard de la condamnation de l’accusé, est fixée à 12:00 gmt », a déclaré TASS porte-parole de la cour Alexis Черников.

Blanc vin n’est pas reconnu et le dernier mot a demandé à la cour de décider de lui un acquittement. De l’avis de l’ex – gouverneur, l’instruction et l’accusation n’a pas pu prouver son implication dans la supposés crimes de guerre. Il a également tenté de montrer l’irrationalité des arguments des procureurs.

Гособвинение estime que le vin Blanc fait la preuve de l’ensemble recueillies sur l’affaire de la preuve et demande à la cour de reconnaître l’ex-gouverneur du coupable de corruption à grande échelle, en lui attribuant par l’ensemble des infractions commises, d’une peine d’emprisonnement de 10 ans à servir à la fois dans une colonie à régime strict. En outre, les deux épisodes de la réception de pots-de-vin, l’accusation a demandé de nommer les Blancs d’une amende de deux fois le montant, qui s’élevait à 14 millions de roubles, et dans четырехкратном la taille, soit 96 millions de roubles, réduisant de ce montant, pour un cumul d’infractions à plus de 100 millions de roubles.

Blanc a été arrêté le 24 juin 2016 dans l’un des restaurants de Moscou lors de la réception des pots de vin, il est resté dans le centre de DÉTENTION de 19 mois. Il a été inculpé d’avoir commis deux crimes c. 6 cuillères 290 du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE (« la corruption à très grande échelle »): l’obtention personnellement, et par le biais d’intermédiaires pots-de-vin totalisant 600 mille euros par activation de la SOCIT anonyme de type ouvert « Нововятский de ski des plantes » et la SARL « Forestier société de gestion de Кировлес » dans la liste de priorité des investissements et au cours de la suivante promouvoir l’adoption favorables à la solution lors de la condition d’exercice de programmes dans le domaine de l’aménagement des forêts.

Le 28 juillet 2016, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a signé un décret sur la cessation anticipée des fonctions Blancs au poste de gouverneur de la perte de confiance.