Le vainqueur du championnat Russe de football de la premier league recevra 368 millions de roubles

Sergey Прядкин

© Artem Коротаев/TASS

MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. Le vainqueur du championnat Russe de football de la premier league de la saison 2017/18 recevra 368 millions de roubles de prix. Ce sujet TASS a déclaré le président de la ligue Sergey Прядкин.

Vainqueur du championnat recevra 368 millions de roubles (environ $5,8 millions d’euros), l’équipe classée à la deuxième place, – 316 millions de dollars (environ 5 millions$), le troisième – de 290 millions de dollars (environ $ 4,6 millions). Le club, réalise sa le championnat à la quatrième place, – 263 millions de dollars (environ $ 4,2 millions d’euros), le cinquième de 237 millions de dollars (environ $ 3,7 millions), le sixième – 211 millions de dollars (environ 3,3 millions de dollars) », a déclaré Прядкин.

Le chef de la ligue a refusé de les appeler de la somme, qui recevront les autres participants du tournoi, et le montant total de la cagnotte.

Deux journées de la fin du championnat en tête de moscou « Locomotive » (57 points), suivie de près regorge de « Spartacus » (53), « Krasnodar » (53), le CSKA moscou (52) et « Zénith » (51). Krasnodar, l’équipe plus tôt le samedi battu SKA – Khabarovsk dans le match de la 29-ème tour du championnat de Russie et dans le dernier tour rencontrera « le Rubis », le 13 mai.

En ce moment se déroule la réunion de la 29-ème tour de la « Locomotive » – « Zénith » plus tard, le samedi « Spartacus » sur la scène de la jouer avec un « Rostov ».