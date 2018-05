Le Venezuela libère un Américain emprisonné depuis deux ans

Le Venezuela a confirmé samedi la libération de l’Américain Joshua Holt et de son épouse, détenus depuis près de deux ans dans le pays. Le président américain Donald Trump s’est réjoui de « cette bonne nouvelle ».

Le président Nicolas Maduro a ordonné samedi 26 mai la libération de Joshua Holt, un Américain de 26 ans détenu depuis deux ans au Venezuela, ainsi que de son épouse. Ce "geste" vise à permettre un dialogue entre Caracas et Washington, a expliqué le ministre vénézuélien de la Communication Jorge Rodriguez. Donald Trump s'est réjoui de la nouvelle sur Twitter

Missionnaire mormon âgé de 26 ans, Joshua Holt avait été arrêté en juin 2016 dans sa résidence près de Caracas par les services de renseignement vénézuéliens qui l'accusaient d'organiser des groupes armés pour déstabiliser le président Nicolas Maduro, ce qu'il a toujours démenti.

"Bonne nouvelle avec la libération de l'otage américain au Venezuela", a écrit Donald Trump sur Twitter samedi matin. "Les formidables habitants de l'Utah célèbrent" ce moment, a-t-il poursuivi en référence à cet Etat américain à forte population mormone d'où est originaire Joshua Holt.

Looking forward to seeing Joshua Holt this evening in the White House. The great people of Utah are Celebrating!

Les proches du jeune missionnaire ont remercié "tous ceux qui ont participé à ce miracle", dans un communiqué transmis par son avocat au Venezuela, Carlos Trujillo, évoquant la "période d'angoisse" qu'ils ont traversée depuis son arrestation.

Selon le sénateur républicain de l'Utah Orrin Hatch, l'épouse vénézuélienne de Joshua Holt, Thamara, arrêtée en même temps que lui, a également été libérée. "Je suis heureux d'annoncer qu'après deux ans de durs efforts, nous avons obtenu la libération de Josh et Thamy Holt, qui sont désormais en route vers chez eux aux Etats-Unis".

Le couple Holt devrait arriver à Washington en fin de journée et être reçu à la Maison Blanche vers 19H00, (23H00 GMT), a indiqué Donald Trump sur Twitter.

Vers une détente entre les États-Unis et le Venezuela

Cette annonce intervient au lendemain d'une rencontre surprise à Caracas entre l'influent sénateur américain Bob Corker, président républicain de la commission des Relations extérieures, et le président socialiste Nicolas Maduro, qui vient d'être réélu pour un deuxième mandat après une élection qualifiée de "farce, ni libre ni équitable", par le vice-président américain Mike Pence.

Au lendemain de l'élection du 20 mai, Washington a imposé de nouvelles sanctions visant à isoler plus encore le régime vénézuélien. La quasi totalité de ses responsables gouvernementaux sont déjà visés par des sanctions européennes ou américaines, y compris Nicolas Maduro. Les Etats-Unis, qui achètent un tiers du brut vénézuélien, ont menacé par le passé d'un embargo pétrolier et interdisent à leurs citoyens toute transaction sur la dette vénézuélienne.

"Rechercher la paix"

Nicolas Maduro "a tenu une réunion très importante avec le sénateur républicain Bob Corker (…) toujours pour rechercher la paix, le dialogue fertile", avait indiqué à la presse le ministre vénézuélien de la Communication, Jorge Rodriguez vendredi.

Nicolas Maduro a tweeté plusieurs photos et vidéos de la rencontre. "La république bolivarienne du Venezuela recevra quiconque désire dialoguer. Nous sommes un peuple un de paix, qui travaille inlassablement pour le bien-être du pays", a-t-il déclaré.

Avec AFP

