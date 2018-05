Le vice-premier ministre Moutko peut entrer dans le conseil de surveillance Russe de football de l’union

Le vice-premier ministre Vitali Moutko

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE, Vitaly Moutko, précédemment temporairement приостановивший son activité sur le poste de président Russe de football (RFS), a visité la prochaine conférence de l’organisation le samedi. Sur elle, il a prononcé le seul discours de bienvenue, a entendu les mots de l’actuel président par intérim du chapitre de l’union Alexandre Алаева, après quoi quitté la salle de réunion.

Bienvenue discours Moutko a duré environ une heure, elle le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE a touché les principaux problèmes liés au football dans le pays. Selon lui, la conférence est importante du point de vue du développement du football en Russie. « Nous prendrons un certain nombre de décisions, il s’agissait de l’acquisition de grands pouvoirs de l’EURO, tout d’abord, la conférence. C’est lié à la transparence, l’approbation du budget, nous allons définir la stratégie de toute politique financière », – at-il dit.

Outre les questions d’ordre, Moutko a parlé de la préparation de la coupe du monde, sur le développement du football en Russie et sur son avenir dans l’EURO. Selon le fonctionnaire, il peut pleinement de quitter le poste de président de la RFS après trois à quatre mois. Cette partie est devenue finale dans le discours Moutko, qui a récemment été nommé vice-premier ministre en charge des questions de la construction.

« La direction du pays m’a proposé un très sérieux défi pour les questions liées au développement des régions, la qualité de vie, социалкой, parce que les gens veulent vivre à l’aise. Un mois après trois à quatre, vous ne me verrez. Mais nous allons y réfléchir, le football a toujours from my heart. Je serai toujours avec vous et je vais les regarder latrale, ce qui se passe en russie, le football », a déclaré Moutko.

La création du conseil d’administration

L’un des points principaux de la prochaine conférence de l’EURO est devenu l’approbation de la création du conseil d’administration de l’organisation. La nouvelle autorité sera de faciliter l’interaction avec les représentants de la RFS fédérale de la puissance publique, par les autorités des sujets de la Russie, les investisseurs dans le développement du football dans le pays, de protéger les droits et les intérêts de la RAF lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de la culture physique et des sports, et à contribuer à mobiliser des ressources financières supplémentaires pour s’assurer que l’activité de l’EURO sur les priorités et la mise en œuvre du contrôle public de l’activité de l’EURO.

Selon Алаева, la composition du conseil d’administration de l’EURO sera discuté au sein du comité exécutif de l’organisation, le 28 juin ou plus tard. Aussi le président par intérim de la RFS a suggéré que d’entrer dans créé un organisme comme Moutko, et tout membre, ou un match de la personnalité, qui peut être utile à ce sport.

Un autre événement de la conférence a été l’inclusion d’un chapitre comité judiciaire de la RFS Nicolas Левникова dans la composition des membres du comité exécutif de l’organisation. Précédemment Левников supervisé par le comité de 2012 à 2016, et depuis le début de l’année dernière a dirigé le département de jugement et d’inspection de la Fédération de football du Kazakhstan, mais en avril, a quitté son poste pour des raisons familiales.

Le rapport du comité exécutif de la RFS

Avant le début de la conférence de la RFS résume en 2017 et a cité quelques chiffres au début de la. Une attention particulière a été accordée au thème du dopage. En décembre 2017, la JORDANIE a annoncé la tenue de son enquête, compétition de contrôle du dopage dans les championnats de la Russie dans la période de 2012 à 2015, qui n’a pas trouvé pas de données fiables sur les violations des règles antidopage. Les thèses principales de la tenue de travail ont été transmis à la FIFA, résultant en mai, l’organisation internationale pleinement reconnu le manque cachés de violations des règles antidopage russes des joueurs et fonctionnaires.

Selon le médecin de l’équipe de Russie-Édouard Безуглова, au cours des quatre premiers mois de l’année 2018 Russe anti-doping agency (РУСАДА) a pris de joueurs russes de plus de 200 dopage des échantillons. La fédération internationale de football (FIFA), à 2017-18 années a pris environ 100 échantillons. L’union des associations européennes de football (UEFA), prend de l’échantillon après chaque match de coupe d’europe et, souvent, envoie de contrôle sur la base de clubs, donc de pris pas moins de 300 échantillons.

Rapport a été présenté et sur les questions financières. Selon le document, le chiffre d’affaires total de l’EURO en 2017 prévue de 3 milliards de 263 millions de roubles, et le coût total de 2 milliards d’966,6 millions de roubles. Selon le rapport, les totaux sont légèrement différentes: la réelle valeur de la partie recettes du budget s’élève à 3 milliards de 340,1 millions de roubles, et le total des charges – 3 milliards de 178,4 millions de roubles. Le revenu net de l’EURO en 2017 s’élève à 161,7 millions de roubles.

Le montant de la partie recettes, formée de la manière suivante: 35% – vente de marketing de droits, de 36% dans les recettes de la FIFA, de l’UEFA et d’organismes tiers, de 13% des revenus des droits de télédiffusion, de 10% de la vente des droits commerciaux de ligues, 6% – autres recettes. Une grande partie des dépenses est allé dans les équipes (1,33 milliards de roubles). Le reste des fonds ont été consacrés à des activités sportives, des programmes de développement, le jugement et l’inspection, la promotion des sponsors et des partenaires, personnels administratifs et les coûts de financement.

