Le Vietnam donne son feu vert au bœuf belge

« Le Vietnam souhaite rapidement conclure le dossier d’exportation du bœuf belge », selon Denis Ducarme, ministre de l’Agriculture, qui a rencontré, avec l’Afsca, son homologue vietnamien à Hanoï, rapporte La Dernière Heure vendredi.

La réunion s’est avérée fructueuse et le ministre Ducarme espère voir le dossier se conclure avant la venue en Belgique du ministre vietnamien Nguyen Xuân Cuong, prévue en mars. « Le blanc-bleu-belge s’adapte très bien chez nous, dans la région d’Hanoï et dans d’autres provinces », lui a affirmé Nguyen Xuân Cuong. En effet, des milliers de doses de sperme de blanc-bleu-belge sont vendues chaque année dans ce pays asiatique. Un point de désaccord subsistait. Le Vietnam exigeait que les bœufs importés soient tous nés et élevés en Belgique. Notre pays, sous la pression des abattoirs, refusait ce point précis. Le Vietnam a finalement levé cette demande.

Autre bonne nouvelle pour le secteur agricole: le ministre vietnamien a confirmé l’autorisation de son pays pour l’importation de poires belges.