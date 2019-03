Le vrac, nouvelle arme d’Intradel pour diminuer les déchets des liégeois

L’intercommunale a présenté les chiffres de ses collectes pour l’année dernière, et ils continuent d’évoluer positivement. Un liégeois produit en moyenne très précisément 481 kilos de déchets ménagers par an. C’est une légère diminution, principalement dans les localités qui ont adopté le système de double conteneurs pour séparer les ordures organiques des autres détritus.

Les disparités locales restent importantes, et, curieusement, c’est l’est de la province qui affiche les moins bonnes statistiques. Pour le directeur général Luc Joine, l’explication est peut-être à trouver dans le nombre de ressortissants allemands qui viennent habiter de ce côté-ci de la frontière: « Le tri des plastiques, dans leur pays d’origine, est beaucoup moins sélectif, et ils éprouvent des difficultés à s’adapter à nos critères. En conséquences, ils mettent un peu n’importe quand dans les sacs bleus, qui sont refusés, et qui viennent gonfler la part résiduelle, non recyclée, des immondices »….

Le vrac, à la rescousse

La meilleure solution, pour réduire encore la facture du traitement des poubelles, c’est de tendre vers le zéro-déchet. D’où cette nouvelle action de prévention, qui commence ce lundi: dans une soixantaine de communes, des sacs-à-vrac vont être distribués. Des sacs en coton biologique, lavables en machine, à utiliser pour les achats de fruits, de légumes, ou d’épicerie.

Parallèlement, les commerçants vont être sensibilisés à la nécessité de la lutte contre les plastiques d’emballages. Et s’ils acceptent de vendre en vrac, ils vont être labellisés, avec un sigle à apposer en vitrine, pour que les clients le sachent. Comme l’explique le porte-parole d’Intradel, Jean Jacques De Paoli, « paradoxalement, depuis que les sachets en plastique sont interdits, l’industrie pétrolière se frotte les mains, parce que de nouveaux sacs sont apparus, certes qui ne sont plus à usage unique, mais qui contiennent plus de plastique qu’avant! »

Pour le reste, le bilan annuel d’Intradel démontre encore que la « conteneurisation » des collectes des papiers et cartons, là où elle est appliquée, est un succès, du point de vue de la propreté publique, améliorée, et de la pénibilité pour les éboueurs. Vingt-six communes ont souscrit à ce système, appelé sans doute à se généraliser, du moins dans les zones rurales. Trois conteneurs, gris, vert et jaune, en ville, ce n’est pas envisageable….