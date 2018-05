Leader de l’industrie cinématographique ont présenté au Cannet des projets dans le domaine du cinéma et de l’animation

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

CANNES (FRANCE), le 12 mai. /TASS/. De nouveaux projets internationaux principaux cinématographique présenté le vendredi soir sur les champs de 71 ème festival de Cannes. Des discussions International de l’export-import du club sur le développement du cinéma mondial ont participé célèbres personnalités politiques et publiques, des réalisateurs, des acteurs, des producteurs et des distributeurs de peintures.

Le premier vice-premier ministre, le chef de la diplomatie serbe, Ivica Dacic et le célèbre acteur serbe Milos Бикович dit à propos de la байопике « Tesla ». Ce высокобюджетный le projet de la Serbie, la Russie et les états-UNIS consacré à un brillant inventeur d’origine serbe, bien connu pour ses travaux dans le domaine de l’électrotechnique Nicolet Тесле (1856-1943).

Le président du conseil d’administration de studios Soyuzmultfilm » Juliana Слащева a présenté les deux plus gros projet de premier plan de la société russe dans le domaine de l’animation. Elle m’a dit qu’au Festival de cannes et d’autres organisations internationales кинорынках manifesté un grand intérêt à la russe кукольному film « Гофманиада » inspirée des contes de Ernst Theodor d’Hoffmann.

« Le projet a commencé quinze ans – a-elle. – Au-dessus de poupées travaillé remarquable peintre Mikhaïl Chemiakine ». Président du conseil d’administration « Союзмультфильма a également une grande contribution à la réussite du réalisateur de Stanislav Sokolov et le compositeur de Sandor Каллоша. La peinture est invitée à des festivals internationaux à Shanghai et français d’Annecy.

Long-métrage d’animation la bande « Souvorov » est dédié à la célèbre russe au général, генералиссимусу Alexandre Суворову. Le chef d’entreprise estime que le dessin est particulièrement grand public. « C’est un film pour toute la famille », souligne – t-elle.

L’opinion des chefs d’association de la presse

Le chef de l’entreprise KINODANZ Eugène Мелентьев a présenté le projet de technologie de cluster de la création d’effets visuels. De nouveaux projets AMBI Media Group commenté la rencontre de leurs curateurs Monika Bacardi et Andrea Иерволино.

Ses plans ont dit les membres du club chinois de cinéastes. Ils ont confirmé leur intérêt dans la mise en œuvre conjointe de productions et de développement du partenariat.

Les membres du club ont visualisé le déploiement de l’hôtel Carlton à une exposition de photos TASS. Elle est consacrée à des stars du cinéma mondial.

Le président de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood et conservateur de la prix « Golden globe » (Golden Globe Awards) Lorenzo Soria dit TASS, qui estime dernier, « la validation des heures de cinéastes utile. « La russie et la Chine sont de plus en plus puissants cinématographiques puissances, et cela crée de nouvelles possibilités pour la coopération », a – t-il noté. Le chef de l’association est également félicité de la priorité au développement de l’animation. « Je crois que c’est la direction très prometteuse et importante, parce que le cinéma est un monde », dit – il.