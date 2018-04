Lebedev: la question de l’élargissement de la CEI n’est à l’ordre du jour

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. L’extension de la CEI peut-être en théorie, mais à ce jour, la question n’est pas à l’ordre du jour. Ce sujet a déclaré dans une interview TASS, le président du comité Exécutif du secrétaire exécutif de la CEI Sergueï Lebedev, qui souligne lundi l’anniversaire de 70 ans.

« Théoriquement, il est bien sûr possible qu’à condition d’accord de tous les états membres de la CEI, dit – il, répondant à une question sur la possibilité d’augmenter le nombre de membres de la communauté en raison d’une reprise de la Géorgie ou de l’adhésion, de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud. – Mais dans le domaine de pratique aujourd’hui, cette question n’est pas la peine ».

Lebedev a indiqué que la CEI ne voit pas pour lui-même une menace dans le développement de la coopération entre les pays des différentes régions de la communauté. « L’intégration est un processus à multiples facettes et многовекторный. L’expérience mondiale montre que de nombreux états sont impliqués, par exemple, dans l’une, deux et même plusieurs zones de libre-échange », a – t-il déclaré, répondant à une question sur l’attitude de la CEI à la rencontre des présidents du Kazakhstan, du Kirghizstan, du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et du représentant du Turkménistan à Astana le 15 mars.

Lebedev a noté que le Commonwealth est un unique pad permanent et un dialogue franc sur le sommet, ce qui permet de résoudre rapidement des problèmes complexes. « Les présidents des pays du Commonwealth ont confirmé à plusieurs reprises la pertinence de l’organisation et de la nécessité non seulement de sa conservation, mais aussi la poursuite du développement et de l’amélioration », a – t-il ajouté.