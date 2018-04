Lebedev: l’Ukraine n’a pas notifié de la CEI sur les plans de sortir de la communauté

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. L’ukraine n’est pas a adressé au comité Exécutif de la CEI, aucune notification sur l’intention de quitter le commonwealth. Ce sujet a déclaré dans une interview TASS, le président du comité Exécutif du secrétaire exécutif de la CEI Sergueï Lebedev, qui souligne lundi l’anniversaire de 70 ans.

« Non. Une telle notification, le comité Exécutif n’a été signalé », dit – il, répondant à la question correspondante.

Lebedev a ajouté que, dans la CEI intéressés à la préservation de l’adhésion de l’Ukraine, soulignant que cela intéresse et le peuple le plus de l’Ukraine. « Nous voyons que la rupture artificielle des liens du peuple ukrainien avec les peuples d’autres pays du commonwealth mal tire sur des gens simples, – at-il expliqué. – Tiens tout de même à exprimer l’espoir que la dramatique zigzag de l’histoire est comblé, le bon sens l’emportera et l’Ukraine sera de retour à l’interopérabilité dans le cadre de la communauté ».

Le président du comité Exécutif de la CEI, ce faisant, a déclaré que les sanctions à Kiev pour défaut de paiement au cours des quatre années de cotisation de la CEI ne sont pas appliquées. « Les statuts de la CEI n’est pas fourni par l’application de la pénalité dans de telles situations », dit – il.

Auparavant, le député « Bloc de Porochenko » Svetlana Залищук issue d’une réunion du comité des affaires étrangères de la Verkhovna rada a rapporté que le MAE de l’Ukraine a l’intention de soumettre au président de Pierre Porochenko propositions de sortie du pays des organes de la CEI.