L’école fondamentale maternelle et primaire de Saint-Hubert prend des mesures face au froid

Face au grand froid, certains établissements scolaires prennent des mesures.

C’est Notamment le cas à l’école fondamentale maternelle et primaire de Saint-Hubert. Béatrice Mouzon, directrice, s’inquiète en priorité pour les plus petits :

« On essaie qu’ils passent davantage de temps à l’intérieur, pendant les temps libres. Ce qui veut dire que le matin on ouvre à 7H15, et que tous les enfants sont obligés de venir à la garderie jusqu’à 7h50. Durant le temps de midi on rabote 5 minutes, et c’est vrai qu’il faut maintenir le chauffage en permanence, afin de ne pas devoir récupérer la température. On laisse même le chauffage dans les couloirs, pour éviter les chocs thermiques et les maladies. »