L’Ecosse relance le débat sur l’indépendance avec la publication d’un rapport

Les nationalistes écossais ont relancé vendredi leurs velléités d’indépendance en publiant un rapport sur les avantages économiques qu’apporterait la sortie de l’Écosse du Royaume-Uni.

Le document de 354 pages, intitulé « Scotland: The New Case for Optimism » (« Écosse: de nouvelles raisons d’être optimiste ») a été commandé par le gouvernement écossais dirigée par la nationaliste Nicola Sturgeon.

Il met en avant 50 recommandations pour faire de l’Écosse « le meilleur des petits États du monde », établissant des comparaisons avec le Danemark, la Finlande ou la Nouvelle-Zélande.

« Le Brexit impliquera une atteinte à long terme sur nos emplois et nos niveaux de vie », écrit Andrew Wilson, le coordinateur du rapport, dont l’objectif est de « montrer comment nous pouvons construire une meilleure économie, une meilleure société, et un meilleur pays ».

Le rapport préconise notamment d’encourager l’immigration, pour répondre aux craintes de voir le Brexit entraîner une baisse de la main d’oeuvre disponible, des recette fiscales, et des dépenses publiques.

Le rapport propose aussi de conserver la livre britannique comme monnaie pendant « une période de transition prolongée », avant la mise en place d’une solution définitive, qui pourrait voir la création d’une monnaie écossaise. Le gouvernement britannique a de son côté exclu la possibilité que l’Écosse continue d’utiliser la livre en cas d’indépendance.