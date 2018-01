Bureau de « Russe tutoriel »

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 10 janvier. /TASS/. La maison d’édition « l’Éducation » a demandé au tribunal d’Arbitrage de Moscou le procès de l’издательскому de la province de « Ventana-Comte » (inclus dans la société « Russe tutoriel »), exigeant de chercher avec lui de 3,7 milliards de roubles pour la distribution de produits contrefaits et de détruire toute circulation illégalement délivrée de formation des produits. Sur ce, a annoncé mercredi le service de presse de « l’Éducation ».

« Le centre d’édition « Ventana-Comte » a publié plusieurs centaines de noms de produits imprimés, en plaçant sur la couverture des livres d’image similaire pouvant prêter à confusion avec la marque déposée de la maison d’édition « l’Éducation ». Il était révélé au total plus de 500 types de produits de l’édition, du centre « Ventana – Comte », avec l’étiquette spécifiée de l’image. Ces actes constituent une violation des droits exclusifs de la maison d’édition « l’Éducation » de marque », a souligné le service de presse. Note que la maison d’édition « l’Éducation » ont l’intention de poursuivre les contrevenants d’une indemnisation équitable.

« Ce procès, qui peut devenir le plus grand de la somme des exigences, est une extension logique de notre lutte pour la pureté du marché de la formation des produits. Récemment, les violations dans ce domaine ont acquis le caractère », – a déclaré le directeur de la communication externe de la maison d’édition « l’Éducation » Sergey Grigorenko. Il a rappelé qu’en août 2017, est entré en vigueur à la décision de la cour de recouvrement de 40 millions de roubles de la maison d’édition « Intelligence d’Affaires ».

Copier de la maison d’édition « l’Éducation » essayer de ne pas seulement les marques de commerce, mais le design des pochettes, dit-il. La preuve le procès, gagné par la maison d’édition « l’Éducation » de la maison d’édition « l’Examen », où attribué au recouvrement d’un montant en litige était de 63,4 millions de roubles.

Le service de presse de « Russe tutoriel » a rapporté que déjà procédé à l’étude de la demande en justice. « Maintenant prêt à dire, qu’il est, apparemment, concerne l’utilisation du dition le centre « la Ventana-Comte » le symbolisme, distingue les publications éducatives, les exigences de l’éducation de la norme (FEM), que la maison d’édition « l’Éducation », estime similaire avec sa marque déposée », rapporte le service de presse le directeur général de la corporation Russe tutoriel », le directeur général de « Вентаны-Comte Alexandre Брычкина.

Selon lui, cette symbolique du fait qu’ils utilisent depuis de nombreuses années. « Le logo en question est utilisé de nombreuses années, que « l’Éducation » de long et est bien connu. À cet égard, pour nous, d’autant plus surprenant de la présentation de la validité des exigences de notre concurrent direct. De son côté, nous croyons que cette plainte est sans fondement, et allons étudier tous les mécanismes juridiques pour la réponse », a conclu le Брычкин.

Sur les maisons d’édition

« L’éducation » est le plus ancien russe de la maison d’édition, fondée dans les années 1930. Dans la liste fédérale des manuels Ministère de l’éducation est d’environ 480 de 1305 titres.

La société « Russe tutoriel » créé en 2017. Elle est composée de la maison d’édition « Outarde », « Astrel » « Ventana – Comte », ainsi que la plate-forme d’enseignement numérique « Lecta ». Le portefeuille de manuels Вентаны-Comte fédéral de la liste se compose de 188 titres. En général, les « Russe du manuel » 482 noms dans la liste du Ministère de l’éducation.