L’efficacité des services d’hospitalité de la coupe du monde 2018 à Ekaterinbourg apprécient les test-matches

EKATERINBOURG, le 10 janvier. /TASS/. Le gouvernement de la région de Sverdlovsk permettra d’évaluer l’efficacité du travail des services de l’hôtellerie (hôtels, cafés, transports) lors d’un test-matches en avril au stade de Ekaterinburg-Arena », qui a été rénové pour la coupe du monde 2018 de football. Ce sujet TASS, a déclaré le ministre de la culture physique et des sports de la région de Sverdlovsk Leonid Rapoport.

« Les autorités régionales ne s’attendent pas à des incidents avec les supporters lors des test-matches qui se dérouleront sur « Ekaterinburg-Scène » en avril. Nous allons rcuprer le service de l’hospitalité [lors d’un test-matches]. Test-matches, régulièrement des matches de premier league sont préparatoires à la coupe du monde 2018 aura lieu la vérification de tous les services et tous les services », a précisé Rapoport.

Rapoport a ajouté que maintenant sur les sports l’objet continuent de travailler sur l’amélioration de la technologie informatique. « Beaucoup de travail, y compris celles liées à temporaire de l’infrastructure », a déclaré Rapoport.

Auparavant, a indiqué que le stade de la coupe du monde 2018 « Ekaterinburg-Arena » est entièrement construit et a reçu la conclusion de Rostekhnadzor de conformité.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie. À Ekaterinbourg, le 15 juin joueront les slections de l’Egypte et de l’Uruguay, le 21 juin, la France et le Pérou, le 24 juin, le Japon et le Sénégal, le 27 juin, du Mexique et de la Suède.

