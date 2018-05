Légendes du Real madrid et de l’équipe de Shevchenko ont été les lauréats du festival des champions à Kiev

© Michael Личков/TASS

KIEV, le 25 mai. /TASS/. L’équipe des légendes du Real madrid et de l’équipe des amis de l’ancien attaquant du « Milan » Andrei Shevchenko ont été les lauréats du festival des champions, qui s’est déroulé dans la fan zone de la Ligue des champions, rapporte le correspondant. TASS.

Le vendredi dans le centre de Kiev, sur le territoire de la fan zone de la Ligue des champions, le tournoi a eu lieu avec la participation des vedettes du football mondial. Les joueurs de différentes générations se sont divisés en quatre équipes: « les Amis de Shevchenko », « la Légende de la Ligue des champions », « la Légende de Liverpool » et « Légendes du Real madrid. Ont pris part au tournoi des stars telles que Luis Garcia, Steve Mcmanaman, Vladimír Šmicer, Clarence Seedorf, Roberto Carlos, le chef de la fédération Croate de football de l’union Davor Šuker, et d’autres. Semblable à un tournoi est un événement annuel, mais pour la première fois sur le terrain ne laissait pas deux, mais quatre équipes.

Les capitaines des équipes par tirage au sort se sont divisés en deux séminaux de la paire. La première demi-finale l’équipe d’Andreï Shevchenko a battu « Légendes de la Ligue des champions avec un score de 5:1. Dans la composition des gagnants ont été marquées l’ancien attaquant du Dinamo moscou Andreï Voronin, ainsi que l’ex-attaquant de kazan « Rubis » Sergey Ребров.

Dans le deuxième match de demi-finale des vétérans du Real madrid » la déroute de l’équipe de la Légende de Liverpool sur le score de 9:3. Buts inscrits Šmicer, Frédéric, l’ancien défenseur actuellement « Anji » Roberto Carlos, Robbie Fowler et d’autres.

Dans une interview avec des journalistes Shevchenko a souligné que ces manifestations seront organisés dans chaque pays, le plus souvent possible. « Très agréable et l’atmosphère élégante. Je crois que ces tournois doivent se dérouler en dehors de la dépendance, si demain la finale de la Ligue des champions ou de l’autre, un grand tournoi. Ces matches rassemblent, j’ai de plus », dit – Chevtchenko.

Amical finale et la médaille de bronze de Liverpool

Dans le match pour la troisième place de la légende de Liverpool pourraient réhabiliter en разгромное la défaite en demi-finale, contre l’équipe des vétérans de la Ligue des champions avec un score de 3:1. Des buts dans la composition des gagnants ont marqué Garcia, Šmicer et Fowler. L’adversaire marquait le portugais Deco.

« Le tournoi est tout simplement incroyable, a partagé ses émotions avec les journalistes de Luis Garcia. – Le premier jeu, nous avons une honte perdu, mais que ce soit un geste de bonne volonté et un cadeau de personnes. Dans le match pour la troisième place, nous avons pu rassembler et de gagner. Aujourd’hui gagné le football et l’amitié, nous avons tous eu une expérience inoubliable, et surtout, a donné une fête inoubliable aux fans ».

La finale de la rencontre a rassemblé plus de quatre milliers de fans, qui ont rempli un stade à l’échec. Après une première mi-temps l’équipe de Shevchenko a mené avec un score de 2 à 1, grâce à des buts de l’ancien défenseur de kiev « Dynamo » Oleg Лужного et Voronin. En deuxième mi-temps sur un but Реброва de la légende du Real ont répondu avec des balles Шукера et Alvaro Arbeloa, qui a récemment terminé une carrière en anglais de West Häme ». Après le coup de sifflet final les capitaines d’équipe ont convenu de ne pas procéder à une série de sanctions, et de partager la première place entre les deux équipes.

Après le coup de sifflet final Chevtchenko dans une interview avec des journalistes a conseillé à tous les mécontents de s’adresser à la protestation au maire de Kiev Vitaly Klitchko. « Le match s’est terminé sur un nul. Tous les qui est malheureux et veut contester le résultat, peut poser des questions au maire de Kiev Vitaly Klitchko », plaisante Shevchenko.

Fan zone de la Ligue des champions ouvert à Kiev sur la rue Khreshchatyk jeudi. Sous l’hymne officiel du tournoi, a été prononcée la coupe de la Ligue des champions. Le trophée honorable portait la légende de l’équipe du Brésil Cafu, ainsi que l’ambassadeur de la finale de l’Analyse Андрущак. Fan zone continuera son travail jusqu’au soir du samedi, où tout, qui n’a pas frappé sur un match, sera en mesure de voir la finale sur grand écran, après quoi le terrain de jeu sera transférée à la ville un jour de plus.

La finale de la Ligue des champions entre le Real madrid et Liverpool aura lieu samedi au stade Olympique de Kiev, le jeu commence à 21:45 gmt.

