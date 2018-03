Légère baisse de fréquentation pour la 59e édition du salon Batibouw

La 59e édition du salon Batibouw, qui a refermé ses portes ce dimanche, aura finalement attiré quelque 285.000 visiteurs, un nombre en baisse de 3,87% par rapport à l’édition 2017, ont indiqué ses organisateurs.

Selon ces derniers, ce recul s’explique par le mouvement de grève de mardi dernier, qui a perturbé les transports en commun, et par les mauvaises conditions météorologiques à la veille du dernier week-end de l’événement.

Batibouw reste toutefois « le plus grand salon de Belgique et continue à attirer une foule de visiteurs bien préparés et pleins de projets », a indiqué Bart Van Den Kieboom, porte-parole du salon.

La 60e édition de Batibouw aura lieu du 21 février au 3 mars 2019.