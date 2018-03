Les premières projections concernant les résultats des législatives italiennes donnent la coalition de droite en tête, devant le Mouvement 5 étoiles (qui est le parti qui obtiendrait le plus de voix, mais seul) et la coalition de gauche.

Aucune majorité claire ne semble toutefois se dessiner, selon les premières projections de la RAI.

Le mouvement 5 étoiles arriverait assez largement en tête avec près de 30% des voix, mais le nouveau système favorise les coalitions, comme celle qui rassemble « Forza Italia », la Ligue, et les « Fratelli d’Italia », qui obtiendraient ensemble de 30 à 35% des voix. Insuffisant toutefois pour gouverner, et vu son score annoncé, il se pourrait bien que le Mouvement 5 étoiles s’avère indispensable pour former une majorité, alors que celui-ci s’est jusqu’ici toujours déclaré opposé à une éventuelle coalition.

Il ne s’agit toutefois que de sondages à la sortie des urnes: les bureau n’ayant fermé qu’à 23h, le dépouillement commence seulement.









