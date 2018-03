Législatives en Italie: le vote de Berlusconi perturbé par une Femen

Silvio Berlusconi lors de son vote aux élections législatives italiennes, ce dimanche 4 mars 2018 –

Miguel Medina – AFP

Le vote d' »il Cavaliere », ce dimanche, pour les élections législatives italiennes, a été légèrement perturbé par une militante aux seins nus.

Les Italiens étaient au rendez-vous, ce dimanche, pour des élections législatives qui devraient voir une poussée des populistes et de la droite de Silvio Berlusconi, dont le vote a été légèrement perturbé par une militante Femen.

Si la plupart des responsables politiques ont voté dans le calme, Silvio Berlusconi a eu la surprise de voir une militante Femen se dresser sur la table de son bureau de vote. « Sei scaduto », a-t-elle alors hurlé ce qui se traduit par « Berlusconi, tu es périmé ». Un message également répété sur le torse de la militante aux seins nus.

Le visage légèrement crispé, « il Cavaliere » s’est ensuite contenté de tourner les talons et quitter le bureau de vote, tandis que la Femen continuait à scander ses propos.

46 millions d’Italiens appelés aux urnes

Plus de 46 millions d’électeurs sont invités à voter jusqu’à 23 heures: tous doivent élire 630 députés via un bulletin rose et ceux âgés de plus de 25 ans reçoivent aussi un bulletin jaune pour choisir les 315 sénateurs. A midi, le taux de participation était d’environ 19,4%, selon le ministère de l’Intérieur. C’est 4 points de plus qu’en 2013, mais le scrutin avait alors été organisé sur deux jours.

BERLUSCONI interrompu en plein vote par une militante du mouvement femen #Elezioni4Marzo2018 @franceinter @franceinfoplus pic.twitter.com/i9EWcgo9x6

— Olivier Poujade (@OlivPoujade) 4 mars 2018