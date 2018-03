Législatives en Italie: Les Italiens de Belgique plébiscitent le Parti démocrate

En chute libre en Italie, largement en tête sur le territoire belge. Le Parti démocrate (PD, centre gauche) est la formation qui récolte le plus de voix parmi les Italiens de Belgique lors des élections législatives, aussi bien à la Chambre des députés (33,21%) qu’au Sénat (34,05%).

D’après les résultats définitifs du ministère de l’Intérieur italien, publiés mardi en fin de matinée, le parti de Matteo Renzi devance en Belgique la coalition de droite composée de la Ligue, Forza Italia et Frères d’Italie (23,06% à la Chambre et 21,11% au Sénat), puis le Mouvement 5 Etoiles (15,26% à la Chambre, 15,69% au Sénat).

La Belgique comptait environ 230.500 électeurs italiens potentiels pour la Chambre des députés (plus de 18 ans) et près de 209.000 pour le Sénat (plus de 25 ans). Seul un peu plus d’un électeur sur cinq a participé au scrutin: le taux d’affluence atteint 21,34% à la Chambre et 21,77% au Sénat.

Ces Italiens de Belgique ont exprimé leur vote par correspondance.

Résultats des élections législatives en Italie au JT du 05/03