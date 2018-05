L’église orthodoxe dans la ville de Маалюля en Syrie recouvreront complètement pendant un mois

МААЛЮЛЯ /Syrie/, le 27 mai. /TASS/. L’église orthodoxe de sainte-Thècle, dans la ville de Маалюля (province de Damas en Syrie, détruit les combattants des groupes armés illégaux, sera entièrement restauré dans un mois, et là commencent les offices divins. Ce sujet a déclaré le recteur de père Ilyas.

« Tout a été détruit. Nous avons immédiatement commencé à reconstruire. Maintenant, presque tout est prêt. Il nous restait seulement d’ajouter des meubles dans les cellules, et au maximum dans un mois, les religieuses du monastère en mesure de retourner à sa demeure », dit – il. Selon un ecclésiastique, immédiatement après le temple débuteront le culte. Ils seront organisés dans le régime quotidien.

« Pour cette petite ville est très important de récupérer tout ce qui a été détruit. Parce qu’ils vivent en compte des pèlerins. Et les touristes. Maintenant, vous voyez, il n’y a aucun touriste. Par conséquent, ce qui se passe ici, ce que nous voyons aujourd’hui est un grand bonheur pour les habitants de la ville. Et pour la Syrie en général. Je pense, et pour l’ensemble de la chrétienté », – a noté le guide Olga Потапова.

2/3 de la population de la ville de Маалюля les chrétiens de différentes confessions, de culte dans les églises chrétiennes sont en cours notamment en araméen. En décembre 2013, les religieuses de l’église de sainte-Thècle ont été capturés par les militants du groupe terroriste « Дежхбат al-Нусра » (interdit en Russie). Ensuite, les religieuses ont été échangés à la famille de combattants. En avril 2014, la ville a été libérée par les forces gouvernementales syriennes. En un temps où la ville contrôlé par les terroristes, ont été détruits et sont souillées de beaucoup de chrétiens de la relique.