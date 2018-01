L’église orthodoxe serbe ne représente pas la Serbie sans Kosovo

BELGRADE, le 5 janvier. /Corr. TASS Paul Бушуев/. L’église orthodoxe serbe (SPO) ne peut pas imaginer la Serbie sans du Kosovo et de la Métochie. Ce sujet a déclaré le patriarche Serbe Irénée dans une interview à « TV Temple ».

« Nous ne pouvons pas imaginer la Serbie sans du Kosovo et de la Métochie », a déclaré le patriarche, en soulignant que dans le message de noël affectera le thème de la valeur du Kosovo pour la Serbie.

Le 4 décembre, lors de sa visite à Moscou, le patriarche a appelé le Kosovo et Метохию de la « grande blessure » du peuple serbe. Selon lui, le Kosovo-Métochie est pour les serbes à la terre sainte, là-bas, ce sont plus de 1300 les églises et les tombes des personnalités serbes. « Nous espérons sur l’assistance de dieu et à l’aide de notre fraternelle de la Russie, afin de préserver notre terre sainte », – a dit le patriarche.

Le kosovo à partir du 11 siècle avant jc a été le berceau des serbes de l’étatisme et de la foi. C’est sur le territoire du Kosovo et de la Métochie a été créé le premier l’état serbe. Au 13ème siècle, le Kosovo est devenu le centre religieux, politique et culturel de la Serbie. Ici a été fondée de nombreux monastères et églises, mais dans les villes de Prizren et de Pristina se trouvaient les palais des rois serbes.

Le conseil économique et culturel de la floraison du Kosovo est venu sur le règne d’Étienne Dušan (1331-1355), mais après sa mort, l’état s’est effondré. Simultanément commencé à l’expansion dans les Balkans de l’empire Ottoman. En 1389, à la bataille de Kosovo le champ des troupes serbe du prince Lazar ont été brisées, cependant, à la bataille de Kosovo champ est devenu un symbole national serbe de l’unité et de la lutte pour l’indépendance.

Sur le territoire du Kosovo et de la Métochie sont environ 80% de serbes, d’églises et de monastères 12-14 siècles, dont beaucoup sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO.