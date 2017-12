L’empereur du Japon note son 84e anniversaire

L’Empereur Du Japon Akihito

TOKYO, le 23 décembre. /TASS/. L’empereur du Japon Akihito samedi âgé de 84 ans. Ce jour, depuis son accession au trône en 1989 célébré dans le pays comme une fête nationale. Comme l’a signalé sur son site, la Gestion des affaires de la cour impériale, à cette occasion, le monarque a remercié tous les habitants du Japon pour son soutien dans les relations avec le désir d’abdiquer en faveur de son fils aîné, le prince Нарухито.

« En ce qui concerne mon renoncement, dont la date a été récemment installé au 30 avril 2019, je tiens à exprimer ma gratitude aux nombreuses personnes ont soutenu et приложившим leurs efforts dans cette affaire. Dans les jours restants, je vais continuer d’exercer ses fonctions en tant que symbole de la nation, et vais commencer à s’occuper de la préparation à la transmission de la « torche » dans une nouvelle ère », dit – il, tenue le 20 décembre une conférence de presse.

L’empereur a également déclaré qu’il est très heureux de la décision de sa petite-fille, la princesse Mako, de se marier en novembre prochain pour l’ancien однокурсника Kay Komuro. Macot – la fille aînée du prince Акисино, qui vaut le deuxième après le prince héritier Нарухито dans la file d’attente japonaise sur le trône. Après le mariage, elle a quitté la famille impériale et à devenir une femme japonaise.

Lors d’une conférence de presse Akihito par tradition, accordé une attention particulière aux catastrophes naturelles qui ont eu lieu au Japon au cours de l’année. « Malheureusement, cette année ne s’est pas fait sans une catastrophe. L’un des plus graves est passé au nord de l’île de Kyushu, qui a frappé de fortes pluies qui ont causé des destructions et унесшие de nombreuses vies », dit – il. Akihito et son épouse, l’impératrice Michiko ont visité les régions touchées en octobre et honoré la mémoire des victimes de la tragédie.

Date de l’abdication de

En décembre, le gouvernement du Japon a finalement approuvé les délais de l’abdication de l’empereur Akihito du trône. Selon approuvée par le plan, il se produira le 30 avril 2019, et le jour suivant le 1er mai – le sur le trône de se lèvera le prince héritier Нарухито.

Auparavant, les normes juridiques ne prévoyaient прижизненное abdication de l’empereur d’abdiquer. Cependant, Akihito en août dernier, dans un discours à la nation a exprimé le désir d’abdiquer en raison de l’âge avancé, ne prononçant, d’ailleurs, directement. Suite à une longue négociation de l’été de cette année a été adoptée par une loi spéciale, permettant à l’empereur d’abandonner le pouvoir. Ce document est valable trois ans et est destiné à l’actuel monarque.

Selon les données de l’соцопроса, menée par le journal Yomiuri, au moins 91% des japonais soutiennent la décision d’affecter le processus de renoncement Akihito 30 avril au 1er mai. Ces jours-ci, le gouvernement envisage de faire une sortie, à la suite de quoi les habitants du Japon dans l’ensemble, avec une succession de fêtes dans cette période, dénommé « semaine d’or », en mesure d’obtenir 10 jours de repos consécutifs.

Le couple impérial

Akihito est né le 23 décembre 1933. Il est considéré comme le représentant d’une des plus anciennes dynasties royales du monde. Il était le premier-né dans le mariage de l’empereur Hirohito (1901-1989) et de l’impératrice Нагако (1903-2000), dont les deux fils et cinq filles.

En 1952-1956 années Akihito a étudié à la faculté de la politique et de l’économie à l’Université de tokyo Гакусюин. Il a été officiellement annoncé par le prince héritier, le 10 novembre 1952, le 7 janvier 1989, il est devenu de 125 m par l’empereur du Japon, ayant hérité du trône après la mort de son père. 55 ans Akihito ont été transférés à des symboles de souveraineté miroir, une épée et un collier de jaspe. Avec son восшествием sur le trône le Japon a annoncé une nouvelle ère, qui a reçu le nom de Heisei, qui signifie « la paix et l’harmonie ».

Avec son épouse Michiko (née Michiko Seda) Akihito a rencontré lors d’un match de tennis. Michiko – la fille d’un riche industriel-мукомола et la première dans l’histoire du Japon простолюдинка sur le trône. Leur mariage a eu lieu en avril 1959, quand Akihito était encore prince héritier.

En violation de plusieurs siècles de traditions монаршая le couple lui-même a élevé ses trois enfants. L’impératrice, qui a reçu parmi ses compatriotes le doux surnom de « Митти », est devenue une héroïne de magazines féminins et de longues années, était considérée comme le compositeur de dames de la mode. Son anniversaire est traditionnellement largement célébrée dans tout le pays.