L’emploi dans les PME en hausse au premier trimestre, sauf en Wallonie

Le taux d’emploi dans les entreprises belges comptant jusqu’à 100 travailleurs a augmenté de 0,9% au premier trimestre de 2018, par rapport au précédent. Il s’agit de la plus forte hausse trimestrielle depuis 2008, selon le baromètre du fournisseur de services RH SD Worx, publié jeudi. Les PME ont enregistré une progression de 15.400 collaborateurs entre janvier et mars 2018.

La tendance est positive dans les PME de toutes tailles, mais ce sont surtout les petites et moyennes (avec respectivement moins de 20 et entre 20 et 49 travailleurs) qui ont le plus progressé (+0,9%), relève SD Worx.

Par région, la hausse a été plus forte à Bruxelles (+1,5%), qu’en Flandre (+1,2%). Aucune évolution n’a été constatée en Wallonie.