L’employé de l’état-major de Navalny Saltykovu accusé d’avoir agressé un policier

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. L’employé de moscou d’état-major d’un blogueur Alexeï Navalny est accusé dans l’application de la violence à agent de police. Ce sujet TASS a déclaré l’avocat de « Open de Russie Sergueï Бадамшин.

« Saltykovu inculpé sur le paragraphe 1 de l’article 318 du code PÉNAL (« le recours à la violence n’est pas dangereuse pour la vie ou la santé à l’égard du représentant de l’autorité »), » – dit l’avocat.

Dans l’ordonnance relative à la procédure pénale stipule que Saltykov le 28 janvier lors d’actions non autorisées à Moscou, lors d’une arrestation, Alexeï Navalny, a porté un fonctionnaire de police d’un coup de pied sur la cuisse, le second policier a frappé un coup de poing dans le visage et dans le dos. Ainsi, selon l’enquête, la police a le préjudice moral, physique de la douleur et des blessures.

La mesure préventive Saltykovu sera élue par le tribunal mercredi.

Le 28 janvier lors de la réalisation d’actions illégales à Moscou Navalny a été arrêté par la police. Selon le service de presse de la direction Principale présidentielle, il a été emmené à l’ATS pour l’élaboration d’un protocole sur l’administration de l’infraction, prévu à l’art. 20.2 du Code des infractions administratives (« Violation de l’ordre établi, l’organisation ou la tenue de réunions, rassemblements, manifestations, défilés ou des piquets »). Plus tard, Navalny a été libéré sans protocole et à l’obligation de comparution. La procédure administrative en Gros, la cour examinera le 5 mars.