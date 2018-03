L’énergie de l’Ukraine levé les restrictions avec les écoles et ont proposé depuis le 5 mars de reprendre les cours

KIEV, le 3 mars. /TASS/. La crise, le comité du ministère de l’énergie et de l’industrie du charbon de l’Ukraine a décidé de lever les restrictions sur le gaz établissements d’enseignement supérieur et a recommandé au ministère de l’éducation reprendre depuis le 5 mars. Cela a été rapporté samedi le conseiller du chef Минэнергоугля de l’Ukraine Maxime Beliavsky.

« La crise, le comité минэнергоугля a décidé de lever les restrictions sur les gaz établissements d’enseignement supérieur et du ministère de l’éducation a proposé de restaurer leur travail depuis le 5 mars 2018 », a – t-il indiqué sur la page Facebook.

Le président de l’Ukraine Piotr Porochenko, le 3 mars, a indiqué que le pays a augmenté ses livraisons de gaz des pays de l’Europe et a été en mesure de liquider apparu un jour plus tôt, la pénurie de carburant dans le système énergétique. Selon lui, la situation a réussi à stabiliser grâce à l’urgence de réduire la consommation de carburant dans le pays de 14% ou de 25 millions de mètres cubes par jour. Quotidienne les importations de gaz de l’UE a été augmenté de 4,5 millions de mètres cubes à 29,4 milliards de mètres cubes de m

Le ministre de l’énergie et de l’industrie du charbon de l’Ukraine Igor Насалик, le 2 mars, a déclaré que la situation de pénurie de gaz survenue en raison du fait que Kiev n’a pas repris les importations de gaz de la Russie à partir de mars, comme prévu précédemment. La société « Naftogaz de l’Ukraine » appel aux citoyens à l’appel dans les prochains jours d’économiser sur le chauffage des maisons. Le pays a introduit un mode limité la consommation de gaz, et préscolaire et scolaire institutions a été recommandé d’arrêter l’occupation jusqu’au 6 mars.