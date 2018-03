Lens: la couture, c’est tendance, même chez les très jeunes

Ine Sluysman anime des cours du soir et des stages de couture à Lens. Elle doit de plus en plus refuser des élèves: « Chaque année, je dois clôturer mes inscriptions de plus en plus tôt », constate-t-elle. Ce dimanche, elle a lancé un défi à ses élèves et à leurs amies fans de couture: confectionner, en huit heures, un maximum de créations en tissus, comme un sac, un tablier, un bavoir, un doudou… Un véritable marathon de couture: « J’ai tout réalisé moi-même en 7h15. Comme elles sont trois par équipe, elles ont encore plus de chances d’y parvenir », les encourage-t-elle.

Les participantes ne sont pas très nombreuses mais motivées. La plupart sont relativement débutantes. « C’est ma deuxième année de couture, explique Marie, une trentenaire dynamique. Je fais encore des projets assez simples. C’est un plaisir de faire des choses soi-même et de ne penser à rien pendant ce temps-là ». Dans une autre équipe, Emy, 11 ans, a pris les commandes. Elle coud depuis 3 ans. Assise derrière la machine à coudre, c’est elle qui donne ses consignes à ses coéquipières adultes. « C’est la plus expérimentée, confie Ludivine, sa marraine. C’est elle qui m’a entraînée ici. J’aimerais pouvoir un jour, comme elle, réaliser mes propres créations. Quand on a des enfants, c’est nécessaire de savoir faire quelque chose de ses mains ».

Les autres sont épatés

La moyenne d’âge de la troisième équipe est encore plus jeune. Blandine et Adèle ont 14 et 15 ans et rêvent, comme beaucoup de couturières débutantes, de coudre leurs propres vêtements. « C’est valorisant, les autres sont épatés. Quand on est ado, ce n’est pas courant de coudre ». Blandine a déjà confectionné des sacs, des housses de coussins, qu’elle est fière de montrer à ses amies: « Certaines me demandent même de leur faire la même chose, mais ça prend quand même du temps ». Les heures filent, les concurrentes tracent, coupent, épinglent et piquent sans relâche. « On a monté l’oreille du lapin à l’envers! Il faut la découdre », constate Adèle. Mais ce petit imprévu fait partie du jeu et personne ne se décourage. La couture, même avec ses ratés, est avant tout vue ici comme un plaisir.