MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Réalisé par Alexis le Professeur a présenté au Ministère de la culture de votre future série sur le célèbre avocat Федоре Плевако avec Vladimir Машковым dans le rôle principal. L’enseignant a prononcé samedi sur la protection de projets dans le domaine du cinéma, de prétendant à l’obtention des subventions du budget fédéral, le correspondant transmet TASS. La série a reçu le nom de « Плевако ».

« Vladimir Machkov a confirmé sa participation », a déclaré le réalisateur, en ajoutant que les artistes d’autres rôles n’a pas encore officiellement annoncé. La série sera composée de 12 épisodes.

« Nous avons des ennuis – un scénario pour les deux premières séries écrit Lena Гремина (directeur Театра.doc est décédée en mai 2018), le Maître a dit TASS. – Le début du tournage est un peu déplacé, l’intention de commencer en novembre de cette année ou au début de 2019. La série devrait sortir à la fin de 2019 sur NTV ».

Fiodor Плевако – éminent russe avocat, un orateur de talent, surnommé à cause de son éloquence « de moscou chrysostome ». Il est connu non seulement en Russie mais aussi à l’étranger. Плевако est resté inchangé partie des plus grands politiques et des procédures pénales de la fin du 19ème, début du 20ème siècle.