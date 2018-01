MAKHATCHKALA, le 11 janvier. /TASS/. L’enseignement dans les écoles du Daguestan est prévu de tout faire односменным d’ici à 2025 grâce à la construction de nouveaux établissements. La formation en trois équipes dans la république est éliminé dès 2020, a annoncé jeudi une TASS sous-ministre de l’éducation et de la science, de la région appelle shirali Aliyev.

Auparavant, les autorités du Daghestan ont signalé que, dans les 27 écoles de la république, les enfants apprennent en trois équipes.

« Au niveau fédéral adopté le programme « l’École 2025″, qui vise, en premier lieu, sur l’élimination de трехсменного le mode de l’apprentissage et de l’élimination progressive двухсменного… Dans tous les sujets de la fédération de RUSSIE, y compris dans le Daghestan, sera assurée односменный un mode de formation à l’horizon 2025 », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Selon le sous-ministre, en 2018, au Daghestan afin d’éliminer трехсменки envisagent de construire des cinq écoles sur 2128 places.

Comme rapporté précédemment par le sous-chapitre du Daghestan Vladimir Vasiliev, le ministère de l’éducation et de la science de la fédération de RUSSIE mettra en république 2018-2020 années, près de 1 milliard de roubles, en particulier, permettra d’éliminer le трехсменное de la formation. Aussi, selon lui, cela permettra de « procéder à une véritable lutte contre les menaces d’urgence des écoles ». Tels dans le Daghestan 133.

Jusqu’au 1er septembre 2017, les Scientifiques ont construit les 16 écoles à plus de cinq mille places. Toutes les écoles modernes de formation des établissements d’enseignement, où les élèves, y compris avec les personnes handicapées, créent des conditions favorables pour l’apprentissage et la pratique de activités sportives. Ils seront tous de travailler dans un quart de travail. Au Daguestan plus de 1,45 milliers d’établissements d’enseignement général, les organisations qui apprennent à environ 400 mille personnes.