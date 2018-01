L’ensemble Alexandrov a donné un concert à Pékin

BEIJING, le 4 janvier. /Corr. TASS Roman Balandin/. Environ 2,4 milliers de spectateurs ont assisté jeudi soir la première de cette saison de concert de l’ensemble Académique de chants et danses de l’armée Russe au nom d’A. S. Aleksandrova dans la capitale chinoise. La performance a eu lieu sur la scène principale de Pékin – opéra, la salle du centre National des arts de la scène.

Ouvre le concert de la chanson « la guerre Sainte », après avoir sonné et d’autres chansons des années de guerre – « Darkie », « solaire поляночке » et « les Soldats, à la voie ». Cependant, comme il l’a promis à la veille d’un concert d’une conférence de presse le chef et directeur artistique de l’ensemble Gennady Саченюк, le répertoire de l’ensemble ne se limitait pas à des sujets militaires.

Accompagnés d’un chœur et orchestre solistes ont interprété un extrait de l’opéra de Giacomo Puccini, « Turandot » et « danse Russe » du ballet de piotr Tchaïkovski, le lac des Cygnes ». A également été lancé par un certain nombre des chansons populaires russes -« Ah toi, la steppe large », « Коробейники » et « une mer sacré de Baïkal ».

Apprécié par le public et la maîtrise des danseurs: en plus de russes danses en rond, переплясов et трепака, le public a pu voir dans l’exécution de l’ensemble des artistes célèbres « Moldave danse ».

D’une conférence de presse à la veille d’un concert de directeur artistique de l’ensemble a assuré les journalistes, lors d’un discours des artistes fidèles à la tradition de chanter quelques chansons dans la langue du pays hôte. Il n’a pas révélé le nom, en disant que cela restera une « surprise » pour le public chinois. Les artistes de sa parole tenez – le choeur et les solistes ont interprété plusieurs chansons en chinois, parmi lesquels le produit de la guerre civile en Chine et de l’éducation de la république populaire de Dans de karité et ge bin » (« Je suis un combattant ») et plus moderne « Цзуго цысяндэ муцинь » (« la Patrie, la bonne mère »).

Accompli ensemble et de composition, qui sont devenus ses cartes de visite – « Kalinka » et « Katioucha ». Le concert s’est terminé « les natifs de banlieue soirs », qui toute la salle à chanter avec les artistes.