МАГАС, le 13 avril. /TASS/. L’etat ensemble de danse « en Ingouchie » en mai de cette année marquera l’anniversaire de 25 ans à compter de la date de création chorégraphique de l’équipe. En l’honneur de cet événement dans la république se tiendra à grande échelle d’un concert, suivie d’une tournée des villes de la Russie. Ce sujet TASS a déclaré le directeur de l’ensemble Mahomet-Bashir Досхоев.

L’etat ensemble de danse « en Ingouchie » a été créé en 1993. Tout le programme du concert et des chambres collectif sont basés sur le folk, la musique, la chorégraphie, les coutumes et les rites ингушского du peuple.

« Le 12 mai, au Palais des sports Магас Nazran aura lieu un grand concert consacré au 25e anniversaire de notre ensemble. Elle rassemblera et nos invités chorégraphique et vocale équipes de partout SKFO. Maintenant, nous préparons activement notre fte, sur lequel seront livrés et payants les chambres », a déclaré Досхоев.

Selon lui, immédiatement après le concert de l’ensemble prévoit de partir en tournée en Italie et de l’Abkhazie, puis de l’équipe créative satisfait de la tournée des villes de la Russie.

« En Italie, nous partons pour la troisième fois et nous allons participer à l’un des festivals, puis nous irons à l’Abkhazie. En août, dans le cadre de notre 25e anniversaire, nous irons d’abord dans Cette région, c’est 10 concerts, puis nous irons dans la Crimée, Ufa, Kazan, Kirov, Krasnodar, d’Astrakhan et de Rostov-sur – le-Don, en décembre, à Moscou, aura lieu un concert de clôture », a ajouté Досхоев.

Au cours de son existence de l’Etat ensemble de danse « en Ingouchie » a tournée en Irak, Israël, la Pologne, la Turquie, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Belgique, le Kazakhstan. L’ensemble est lauréate de plusieurs Foires et les festivals Internationaux et les concours. Itinérant en équipe de 45 personnes.