L’entraîneur аравийцев: la slection de la Russie selon le football a de grandes perspectives à la maison de la coupe du monde

SOTCHI, le 28 février. /TASS/. L’entraîneur de l’équipe d’Arabie Saoudite Manuel Suárez estime que les russes, les footballeurs ont de bonnes perspectives de succès d’un discours à la coupe du monde 2018. Cette opinion, il a exprimé le TASS.

La Russie et l’Arabie Saoudite joueront la coupe du monde dans un groupe et organiseront le match d’ouverture du tournoi le 14 juin au stade Loujniki.

« C’est une occasion unique de jouer dans le match d’ouverture du tournoi, peut-être, c’est le deuxième match de la coupe du monde après la finale. Nous nous réjouissons de cet événement et soigneusement se préparer pour le jeu, en étudiant l’adversaire. L’équipe russe est très forte physiquement et a de grandes perspectives dans le tournoi », a déclaré l’entraîneur.

Équipe nationale d’Arabie Saoudite, le mois dernier, a tenu son premier entraînement de la collecte avant la coupe du monde. « Nous avons encore six semaines pour préparer le premier match. Nous allons essayer de se préparer à tous les jeux de maximiser le bien, parce que les slections de l’Egypte, de la Russie et de l’Uruguay – points forts de l’équipe, ont individuellement – forts joueurs. Nous avons besoin de se donner à cent pour cent et de garder à l’esprit que les trois équipes qui jouent à différents style », – a expliqué Suarez aux journalistes.

Au début de l’année, le Ministère des sports de l’Arabie Saoudite, le début d’une coopération avec le championnat d’Espagne de football, à la suite de quoi de neuf joueurs de l’Arabie Saoudite ont été loués espagnoles. « Quand les joueurs prennent le championnat de ce niveau, comme le championnat d’Espagne est très bon pour leur développement », a assuré l’entraîneur.

Le championnat du monde en Russie se tiendra du 14 juin au 15 juillet. Équipe nationale d’Arabie Saoudite pour la dernière fois, a participé à la phase finale du tournoi en 2006.