L’entraîneur Likhatchev renouvelé le contrat de l’équipe de Russie de football de plage jusqu’à la fin de l’année 2018

L’entraîneur de l’équipe de Russie de football de plage Michael Likhatchev

© rfs.ru

TASS, le 28 décembre. L’entraîneur principal de l’équipe de Russie de football de plage Michael Likhatchev son contrat jusqu’à la fin de 2018. Ce sujet communique le service de presse Russe de football (RFU).

Les contrats jusqu’à la fin de 2018 prolongés avec Dmitri Хомухой (entraîneur de la jeunesse de l’équipe de Russie de joueurs de moins de 17 ans), Elena saint thomas (entraîneur de l’équipe féminine de Russie) et Eugène Kuzmin (entraîneur senior féminines de l’équipe nationale de la Russie, de mini-football).

Likhatchev, préside à la sélection du pays depuis 2010. Sous sa direction, l’équipe a remporté deux fois le championnat du monde (2011 et 2013) et une fois devenu le troisième (2015), quatre – Euroligue (2011, 2013, 2014, 2017), les premiers jeux Européens en 2015, trois fois, de la coupe Intercontinentale (2011, 2012, 2015). Likhatchev 24 novembre, en tête de plage « kuba », ainsi, en cumulant les postes dans un club et une équipe nationale.