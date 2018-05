L’entraîneur principal de « Spartacus » Massimo Carrera

TARASOVKA /la région de Moscou/ le 4 mai. /TASS/. La déclaration de l’assistant de l’entraîneur principal de « Spartacus » Massimo Карреры Roman Пилипчука sur le départ du club est moche par rapport à l’ensemble de l’équipe. À propos de cette conférence de presse a déclaré Carrera.

Пилипчук n’a pas fait avec l’équipe de Perm sur le match de la 28-ème tour du championnat de Russie contre « Амкара », qui a eu lieu le 29 avril et s’est terminé par la victoire de rouge et de blanc avec un score de 2:0. Comme l’a déclaré Carrera, Пилипчук en ce moment est allé de voir le prochain adversaire de l’équipe – « Rostov », bien que cette pratique spécialiste précédemment n’a pas. Au début de mai Пилипчук par le journal « Sport-Express » a publié une déclaration indiquant qu’il quitterait le « Spartacus » à la fin de la saison en cours et se concentrera sur le travail indépendant.

« J’ai aussi appris tout cela de la presse, les raisons de sa décision, je ne sais pas. Je peux seulement supposer qu’il est fatigué de travailler sur « Spartacus », de travailler avec moi. Peut-être qu’il veut commencer personnelle coaching de carrière, et je lui souhaite cette chance. Ce n’est pas seulement laid pour moi, mais par rapport à un club, et j’ai tôt ou tard, je trouverai pour vous une explication », a déclaré Carrera.

Пилипчук, n’a pas participé à la séance d’entraînement du vendredi « Spartacus » avant le match avec le « Rostov », cependant Carrera a noté que cela ne signifie pas un arrêt de travail de spécialiste dans le club. « Naturellement, après le départ de Пилипчука ou même de mon départ du « Spartak » ne mourra pas, nous sommes tous des adultes et ont le droit de faire un choix. La question de la poursuite de son travail ou de licenciement concerne la direction du club, mais l’idée aujourd’hui, il devait voler à Saint-Pétersbourg pour regarder le match « Activités » – « la Dynamo », a souligné l’entraîneur-chef de « Spartacus ».

Пилипчук travaille dans le « Спартаке » à partir de juin 2016, alors un spécialiste est entré dans le personnel d’entraîneurs de Dmitri Аленичева. Pour leur carrière d’entraîneur Пилипчук a dirigé ukrainien « Marseille », letton « Spartacus » et des jeunes de leur équipe nationale du Tadjikistan.