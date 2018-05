Leonid Heifetz transporté à l’hôpital en raison de problèmes cardiaques

Réalisé Par Leonid Heifetz

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, le 18 mai. /TASS/. Metteur en scène et professeur Leonid Heifetz a été transporté à l’une des cliniques de la capitale vendredi matin. Les artistes et employés Théâtre de la capitale. Maïakovski espèrent un prompt rétablissement réalisateur, a dit le porte-parole du théâtre Olesya Вартанова.

Comme précédemment annoncé TASS source, Heifetz a été hospitalisé en raison de troubles du rythme cardiaque.

« Le directeur de Théâtre de Leonid Ошарин le matin, a parlé avec le réalisateur, qui lui a assuré qu’avec lui, tout est en ordre. L’équipe du Théâtre Maïakovski espère un prompt rétablissement Leonid Efimovitch », dit – Вартанова. Elle a ajouté que le directeur de l’état est stable maintenant et « est évaluée comme satisfaisante ».

Вартанова a également noté que, dans les prochaines tournées du théâtre dans les pays baltes réalisateur ne va pas. La semaine prochaine aura lieu la première européenne de la pièce « Pygmalion » théâtre Maïakovski dans la mise en scène Heifetz à Riga et Tallinn.

Artiste du peuple de Russie, metteur en scène et pédagogue, professeur de l’institut Russe de l’art dramatique, né en 1934 à Minsk. Le premier spectacle « tout créé le miracle de la » Doctrine de Gibson a mis en 1962, à Riga ТЮЗе. À partir de 1971 à 1986, a travaillé dans le Petit théâtre. En 1986 est de retour dans le théâtre Central de l’armée Soviétique et en 1988, est devenu son principal metteur en scène et est resté à ce poste jusqu’en 1994. Après avoir quitté le théâtre Central de l’armée Soviétique, a publié « Антигону à New-York, la » Neige Гловацкого dans « l’École moderne de la pièce » (1995) et « la Course à pied voyageurs » Alexis Kazantseva au théâtre mossovet (1997). Aussi mettait à l’étranger: « la cerisaie », A. P. Tchekhov – dans le théâtre Dramatique de Varsovie, (1997), « Oncle Vania » – au Théâtre de la ville de Quimper, en France et dans le Théâtre de la ville de Bourgas en Bulgarie. Depuis 1998, Leonid Heifetz est le réalisateur de Moscou théâtre académique nommé S. S. Maïakovski.