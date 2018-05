Les acteurs du Théâtre de la Taganka se produiront en concert avec des enfants talentueux

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Les acteurs du Théâtre de la Taganka, artistes honorés de la fédération de RUSSIE Alexandre Лырчиков et Ivan Lactaires, les enfants à partir de la rubrique « Vue d’en bas » émission « le Soir Urgant » talentueux et les enfants privés de protection parentale, lundi, se produiront dans le traditionnel gala de charité « Je crois » du théâtre de moscou « chanson Russe ». Cela a été rapporté lundi le service de presse de l’organisateur.

« Déjà la neuvième année consécutive un concert de charité « Je crois » offre aux enfants issus de familles nombreuses et les enfants privés de protection parentale, – un voyage inoubliable dans le monde de bonté, de foi, de créativité et de bien – être », ont souligné les organisateurs. – Cette année, comme thème du concert choisi bien-aimée film « bienvenue, ou intrusions ».

L’intrigue de la soirée transporte les spectateurs dans un camp de pionniers, où les garçons et les filles se préparent pour le concert parent un jour, ont déclaré les organisateurs de « Je crois ». Comme dans le film « bienvenue, ou intrusions » de 1964, de diriger la répétition sera une poule mouillée directeur de camp camarade Дынин.

« Dans le cadre d’événements couche conflit Дынина, qui garde les enfants dans la « barre de fer » et transforme la créativité dans ennuyeuse et ordonné de la leçon, et les enfants qui veulent vraiment faire et faire ce qu’ils aiment. Les enfants en tête, sa progressive вожатой seront par tous les moyens de lutter contre la « tyrannie » Дынина et essaient même d’organiser le sabotage. La morale de concert deviendra la pensée de face, comme aux adultes et aux jeunes téléspectateurs faut que chaque enfant a la liberté de choix et la chance en est heureuse, insouciante de l’enfance et de grandir tous les temps », – dit le service de presse.

Sur le concert invités directeur général de « Mosfilm » Karen Шахназаров, la patineuse Tatiana Навка, les dresseurs Edgard et Askold Запашные, animateur de télévision, Alexandre de signaux, des acteurs et des musiciens.

Pour un concert de charité est organisée avec le soutien du Département de la culture de la ville de Moscou.