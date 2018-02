Andreï Zviaguintsev sur le tournage de « l’Aversion »

© Sony Pictures Classics via AP

La peinture réalisateur russe Andreï Zviaguintsev « Aversion » énoncé dans la catégorie « Meilleur film en langue étrangère ». C’est le deuxième film de Zviaguintsev, nommé pour l’oscar. En 2015, à recevoir le prestigieux prix soumissionné « Léviathan ».

Dans le film « l’Aversion » on raconte l’histoire d’un lourd divorce moderne famille russe: jusqu’à ce que Jack et Boris (Mariana Спивак et Aleksey Rozin) s’échangent mutuellement des réclamations, avant le divorce, décident avec qui restera indésirable de l’enfant, et d’essayer de construire de nouvelles relations sur le côté, leur fils de 12 ans, Aliocha (Matthieu Novikov), après une dispute des parents s’échappe de la maison. Trouver un jeune garçon tente de recherches et sauvetage, le détachement dirigé par le coordonnateur Ivan (Alexis Фатеев).

Pourra-t-il un film « Oscar »

Joué le premier rôle féminin Valérie Спивак a noté, n’était pas en mesure d’évaluer les chances de « l’Aversion » sur « Оскаре ». « Les artistes — les gens superstitieux, nous n’avons donc pas évaluons les chances de nous, croisons les doigts, nous attendons de voir quel sera le résultat, — at-elle expliqué TASS. — De même, nous avons attendu, sera-t-il la peinture dans un court oscars de la liste. Nous espérons, nous croyons, nous voulons gagner, nous vivons, mais d’évaluer objectivement leur travail difficile. »

Mariana Спивак a ajouté qu’une chose, quand tu vois le matériau filmé pendant le tournage, l’autre quand on voit déjà le film fini. « Si on regarde le tableau en tant que spectateur, je peux dire que, à mon avis, le film est digne d’attention, a déclaré l’actrice. — En fait, et c’est arrivé: l’image remarqué dans les festivals, elle a reçu un très grand spectateur de réponse ».

Objectivement évaluer les chances d’un film sur « Oscar » a refusé et a joué principal acteur dans un second rôle dans « l’Aversion » Aleksey Rozin. « Je suis « Oscar », les américains, les gaillards ont réussi à faire un véritable prestigieux prix, — a déclaré l’acteur dans une interview TASS. — Mais j’ai d’évaluer les chances de « l’Aversion » — ingrat. Il ya beaucoup de gens qui s’occupent de cela, recueillir les analyses et leurs professionnels des prévisions ».

C’est pour cela qu’a été tourné le film: que les gens ont trouvé et ont exprimé leur amour de la famille, jusqu’à ce qu’il n’est pas trop tard pour le faire. Il est et il ya une fin heureuse, si les gens veulent changer pour le mieux

Valérie Спивак

l’actrice joue le rôle Genis dans le film « l’Aversion »

L’acteur Alexis Фатеев, qui a joué un coordonnateur de la recherche de détachement, aussi n’a pas osé prédire quel sera le choix киноакадемиков et pourra-t-il « l’Aversion » américaine de la récompense. « Jusqu’à ce que le commentaire ne peux rien, parce que peu vu de ce que sera la « Оскаре », mais très intéressant, dit TASS artiste. — Il est difficile d’évaluer quand tu ne les connais pas tous les concurrents dans le visage et les cordes. Je serai heureux et heureux, si c’est la victoire, bien sûr, comme nous tous. Mais pas de prévisions faire je ne peux pas, parce que je ne sais pas de concurrence ».

Ce faisant, Alexis Фатеев a souligné que « Oscar » — ce n’est pas aux jeux olympiques, sport des records de là-bas ne sont pas nécessaires. « Dans tous les cas, il est remarquable que l’image voient tous les, a expliqué l’acteur. — Dans ce cas, tout le monde n’est pas seulement l’Europe, mais l’Amérique. En principe, sur tous les continents de cette image regarderont dans différentes langues. Certainement, c’est bien. Mais ce que cette photo verra le monde, il me semble beaucoup plus important ».

Donne-t-il un film d’espoir

Valérie Спивак n’est absolument pas d’accord avec les allégations que les films d’Andreï Zviaguintsev ne donnent de l’espoir. Et je suis sûre que, au contraire, les films Zviaguintsev « remplis de lumière divine d’amour, d’espoir ».

« Nous Lechej Розиным rencontrés avec le public après les vues de la peinture, se souvient l’actrice. — Les gens avec des larmes dans ses yeux disaient: « Nous avons il est très intéressant de vous parler, mais nous voulons rentrer à la maison, nous avons là que l’enfant est resté avec elle, la voulons plus vite un câlin ». C’est pour cela qu’a été tourné le film: que les gens ont trouvé et ont exprimé leur amour de la famille, jusqu’à ce qu’il n’est pas trop tard pour le faire. Il est et il ya une fin heureuse, si les gens veulent changer pour le mieux ».

Aleksey Rozin ne suis pas d’accord avec ceux qui pensent que les films Zviaguintsev embaume le désespoir. « À la fin du film, il faut dire: ne vous inquiétez pas, ils se réconcilient, et tout allait bien? — dit-il. — Cet espoir? De l’espoir à la fois, ce que tu as après le film sortiras non calmé. Commencer à réfléchir sur la vie. L’art n’est pas tenu de donner des réponses à des questions, il est obligé de les mettre. Il me semble, avec cette peinture Zviaguintsev un excellent travail ».

D’accord avec lui, Alexis Фатеев. Selon l’acteur, le sujet complexe des relations humaines, penser l’image, inquiète les gens de partout dans le monde. « Elle inquiète pas seulement les personnes dans notre pays. Ils disent que Zviaguintsev montre « чернуху », indique de son pays, pour la patrie n’est pas le plus лицеприятной part, dit — Фатеев. — Je n’ai jamais pensé. En fait, le problème qui est abordé dans le film « l’Aversion », internationale, mondiale et всечеловеческая ».

Фатеев estime que « les problèmes liés à la famille, les relations avec les adultes et les enfants, les effets dans les relations entre les adultes et les enfants — ce qui peut toucher n’importe qui et de chacun de nous ». Il a souligné que « l’Aversion » est un « film-un avertissement, un télégramme à tous les gens — ce qui est à craindre, ce qu’il faut faire attention dans les situations difficiles dans la vie ».

Le travail avec Звягинцевым — le rêve de l’artiste

Parler de travail avec André Звягинцевым, Marjan Спивак a admis que la prise de vue dans le film lui a donné beaucoup de choses.

« Andrei Petrovich beaucoup ai-je appris, inspira un bon, pas un airain de la confiance en soi, a donné la confiance », avouait — elle. L’actrice a raconté qu’après le tournage, elle a reçu plusieurs nouvelles invitations à participer à des russes de l’étranger et les projets. « Avant, j’ai principalement travaillé dans le théâtre, le cinéma n’a pas le temps, — at-elle expliqué. — Maintenant dans ma vie il y a plus de cinéma. Avec un point de vue professionnel, le film m’a, bien sûr, a donné beaucoup. Et du point de vue de la vie privée a renforcé plus encore de moi dans la pensée que vous devez prendre soin de leur famille, leurs proches, sensibles à traiter ».

Il a très bien compris, sur ce qu’il fait son cinéma. C’est pourquoi il me semble que la victoire sur les festivals de cinéma absolument méritée et ce que nous sommes arrivés à la « Oscar », aussi justement

Alexis Фатеев

l’acteur interprète le rôle d’un bénévole de recherches et sauvetage de l’escouade

En raisonnant sur ce, a changé si sa vie après le tournage dans le film, Aleksey Rozin avec un sourire, a reconnu qu’il « est devenu spirituellement plus riche ». En parlant de la carrière après « Aversion », Alexis remarque que les appels avec les mots « Oh, c’est toi le gars qui a joué dans le film « l’Aversion », nous voulons c’est toi » n’a pas été.

Ce faisant, l’artiste ajoute qu’il aime travailler avec André Звягинцевым. « C’est un grand plaisir, Zviaguintsev est très professionnel, explique — t-Aleksey Rozin. — Il a clairement posées par le cadre, vous pouvez improviser, mais seulement dans une direction, qui a prévu d’Andrei Petrovich. Pour moi, c’était déjà le troisième projet avec Звягинцевым. J’espère qu’il y aura pour moi un lieu et dans les images suivantes ».

À son tour, Alexis Фатеев a admis que reconnaissant de ce que, en sa qualité de vie s’est produite la rencontre avec un Звягинцевым. « Il me semble, la rencontre d’un artiste avec ce réalisateur est aujourd’hui est un grand succès et le rêve, probablement, n’importe quel acteur, dit — il. — Bien sûr, je suis reconnaissant le sort qui a eu lieu cette rencontre dans ma vie ».

L’artiste se souvient que, tout d’abord tenu de l’essai sur le rôle principal de Boris. « Nous avons passé beaucoup de scènes. Ensuite, il [Zviaguintsev] a demandé à essayer une des scènes dans le rôle de coordonnateur que j’ai finalement joué — dit Фатеев. — Une scène, un autre, un troisième. En général, dans le processus d’échantillonnage nous avons passé presque toutes les scènes. Par conséquent, ce que devra faire face sur le tournage, il était clair déjà sur des échantillons ».

Lors de cette Alexei Фатеев a souligné que Andreï Zviaguintsev — un homme très d’une seule pièce, assemblé un. « Il comprend exactement ce qu’il veut, comme il veut et qui il veut, estime l’acteur. — Et bien sûr, il est très bien compris, sur ce qu’il fait son cinéma. C’est pourquoi il me semble que la victoire sur les festivals de cinéma absolument méritée et ce que nous sommes arrivés à la « Oscar », aussi bien mérité ».

Ce que travailler avec Звягинцевым sur le même site à l’aise, et dit le plus jeune acteur d’un film de Matthieu Novikov, qui a joué Quête. La maman de Matthieu a renvoyé TASS réponses fils sur les questions relatives à son implication dans le projet. Selon Matthieu, le tournage a été précédé d’un long processus de fonte et d’échantillons, ce projet a donné endosser sa fourrure comprendre que нерешаемых des tâches. En réfléchissant à l’évolution de la vie après le tournage, Matthieu a noté qu’est devenu le « encore plus aimer et à apprécier à sa mère ». « Espérons et garder cames », dit — il, en raisonnant sur la possible victoire d’un film à Oscars. Aussi Marveï Novikov remarqué qu’il était très fier de cette номинацией.

Héros-anti-héros

Dans la vie il n’y a absolument positifs ou négatifs des personnes. Et des personnages de films Zviaguintsev, selon Alexey Фатеева, on ne peut pas appeler ni des héros, ni des méchants.

« Dans le film de Zviaguintsev beaucoup de différentes nuances de couleurs, ils sont très ambigus. Et c’est très bien. Il laisse toujours une question. Laisse toujours un espace pour la réflexion. Même les personnages principaux, qui sont considérés négatifs, tout à fait merveilleux, merveilleux en fait, les gens — je suis sûr de l’acteur. — Ils se sont rencontrés, ils ont aimé, ils ont eu un bébé, et que s’abatte sur ce mariage par la suite de cela, personne n’est à l’abri. Et ne peut pas être la seule personne à blâmer pour cela. Dans tous les cas, l’attitude des gens est un travail de tous les deux. Cela ne signifie pas qu’ils sont mauvais les gens. Tout simplement, ils sont venus à celle à laquelle sont venus. Et de jurer de rien, ne peut pas, parce que dans ce cas, il peut être vraiment tous ».

Son personnage, un bénévole de recherches et sauvetage de la troupe Фатеев lors de cette évalue plutôt positifs. « Il fait une bonne affaire », explique l’artiste. Honnêtement et sans frais, de façon désintéressée. Mais personne ne sait ce qu’il a dans la tête en fait. Où sa famille, où ses proches, à qui ne manque au moment où il aide les autres… »

« Dans le film de Zviaguintsev beaucoup de différentes nuances de couleurs, ils sont très ambiguës, estime Фатеев. — Et c’est très bien. Il laisse toujours une question. Laisse toujours un espace pour la réflexion ».

Les opinions critiques — les résultats sont imprévisibles

« Quand la Russie a mis en avant l’image de la « Oscar », a une chance unique de 90, c’est le nombre de peintures de différents pays initialement déposées sur la prime, — a dit le TASS, le président de la Guilde киноведов et les critiques de la fédération de RUSSIE Cyrille Разлогов. — Maintenant le film est tombé dans une courte liste, où cinq films, de sorte que les chances de un à cinq. Je pense que les chances de « l’Aversion » il y a, un film de Zviaguintsev « Léviathan » a déjà été nominé pour « Oscar » et n’a pas reçu. Cette année, peut-être, la carte va tomber mieux ».

Critique de cinéma Anton dolin estime que les résultats de la « Oscar » en 2018 peuvent être inattendus. « Je n’aime pas faire des prédictions et de promettre de gagner ou de perdre quelqu’un avait — il dit. — Je peux vous dire que cette année toute en cinq tableaux, impliquées dans la catégorie « Meilleur film étranger », peut devenir un gagnant. Non en théorie, mais tout à fait pratiquement ».

Les concurrents

« De « l’Aversion » il y a de sérieux concurrents », estime Cyrille Разлогов. — C’est le film qui a évité Zviaguintsev la 70-ème festival de Cannes (« Aversion » a été marquée par là le prix du jury — env. TASS). Je veux dire un « Carré » de Ruben Эстлунда, a reçu la palme d’Or ». Mais cette image est peu probable gagne, elle n’est pas tout à fait pour un public américain, elle est plutôt pour les européens ».

Le principal concurrent de « l’Aversion » Разлогов a appelé la femme Fantastique » de Sebastian Lelio pro héroïne, qui vivait dans le corps de sexe masculin. « Ici, il est très populaire maintenant le thème — les minorités sexuelles, changement de sexe, a expliqué le porte-parole. — Dans un environnement créatif semblable bénéficie d’un intérêt particulier ».

Anton dolin, estime également que la chilienne de toucher le ruban « une femme Fantastique » sur le sort de transgenre affecte le thème, « auxquels « Oscar » particulièrement attentif ». Le deuxième concurrent de travail Zviaguintsev critique estime libanaise film « Insulte ». « C’est la première libanais peinture, jamais nominé pour « Oscar ». De plus, aiguë à l’actuelle thème, ce qui lui donne un avantage sur les autres », a expliqué Vallées.

Qualitativement alloue la bande « Aversion », de l’avis de la Vallée, le fait que c’est le deuxième film d’Andreï Zviaguintsev, le contrat nominé pour « Oscar », et signifie « la seule dans les cinq premiers, qui оскаровские киноакадемики savent ».

« Zviaguintsev a déjà perdu deux primes, qui sont considérés comme des devins « Oscar », — Golden globe et le BAFTA britannique — les autres bandes, — a rappelé les Vallées. — Mais ces rubans, « À la limite » dans le cas de « Golden globe » et « Bonne » dans le cas de la BAFTA, les Oscars n’est même pas nommé. Par conséquent, l’alignement est très intéressant, le résultat peut être n’importe qui ».

Les Atouts De « L’Aversion »

Lors de cette Разлогов estime que « l’Aversion » оскаровской course a ses avantages évidents.

« Aversion » — le plus émouvant, touchant et perçant de tous les films candidats à l’

Anton Dolin

critique de cinéma

« Le film est très bien fait, comme c’est toujours le cas de Zviaguintsev, c’est perfectionnée peinture, estime киновед. — Il répond aux vues de l’Occident ce qu’il se passe en Russie. Et surtout, elle soulève общечеловеческую thème: le divorce et la disparition d’un enfant. C’est ce que tout est clair. Une assez bonne combinaison pour obtenir un « Oscar ».

Anton dolin appelle aussi les avantages de la peinture Zviaguintsev. « Il me semble « Aversion » le plus émouvant, touchant et perçant de tous les films candidats, — at-il expliqué. — En outre, il me semble que dans cette image est racontée plus universelle de l’histoire, même si beaucoup y voient le reflet de la Russie moderne, exclusivement. Je ne le pensez. Je pense qu’émotionnellement attaché à l’image de pénible en matière de divorce et de divorces, un couple qui perd un enfant, l’homme peut, qui vit absolument dans n’importe quel pays, tout à fait dans n’importe quelle culture. C’est le côté le plus fort du film.

Natalia Баринова