Les adieux avec le réalisateur Ernest Ясаном lieu le 14 mai Ленфильме »

SAINT-PÉTERSBOURG, le 11 mai. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. Les adieux avec le réalisateur Ernest Ясаном, décédé le 9 mai à l’âge de 82 ans, se tiendra le lundi 14 mai, au studio Lenfilm. Cela a été rapporté vendredi le service de presse du studio.

« Adieu avec Ernest Викторовичем aura lieu au quatrième pavillon studio Lenfilm » le 14 mai à 12:00. Ленфильмовцы pleurent la disparition d’un remarquable metteur en scène et de l’artiste, dont la vie a été donnée à l’art », – dit dans le message.

L’un des plus anciens réalisateurs Ленфильма » Ernest Ясан est mort après un accident de la circulation, qui a obtenu le 27 avril 2018. « Ленфильме » il a travaillé pendant plus d’un demi-siècle, en obtenant la direction de l’éducation dans l’atelier de Georges Данелии. L’assistant a créé un total de 14 films. Sa режиссерским des débuts est devenue une image « À ma mort, je vous prie de blâmer. K. », lauréate du prix d’Etat de la RSFSR, le nom de l’Espoir,.

Ses meilleurs films, notamment « Viennent de la passion-мордасти », « le Rêve à la main, ou la Valise », « Pardonne-moi » – Ясан a décollé dans les années 1980. Beaucoup de et avec succès réalisateur, il a travaillé pour l’écran de la tv, il a créé des films tels que « Agent de sécurité nationale », « la Taupe », « la Vie et la mort Леньки Пантелеева ». Ernest Ясан est également connu comme scénariste et homme de lettres. Dans son recueil « la Trace » (2011), il a inclus des histoires, des fragments d’autobiographie, les scripts et le journalisme.