Les admirateurs russes seront pardonnés avec Vladimir Шаинским à Moscou

MOSCOU, le 22 janvier. /TASS/. Les fans, les amis et les proches de lundi sera pardonné à Moscou avec le compositeur Vladimir Шаинским, qui est décédé le 25 décembre 2017, à San Diego (états-UNIS) 93 m année de la vie.

Civile chant débutera à 11 heures à Moscou, dans la maison de compositeurs. Le même jour, Шаинский sera enterré à Троекуровском le cimetière de la capitale.

« Dans les relations avec les vacances, les parents du compositeur, les etats-UNIS n’avaient pas la possibilité d’obtenir rapidement des documents attestant de sa mort. En outre, la documentation il a fallu pour obtenir l’autorisation d’exportation pour le corps à l’extérieur Des états-Unis, il est également pris du temps », rapporte le service de presse du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE explications adjoint de l’office d’Alexandre Журавского.

Similaire sur les personnages de ses chansons

Tout ce qui a créé pour les enfants talentueux compositeur Vladimir Шаинский de rester vivre dans la culture russe, est convaincu le directeur artistique d’un magazine sur le cinéma pour enfants « pêle-mêle » de Boris Грачевский. Selon ses mémoires, « Vladimir Yakovlevich était génial, fantastique l’homme », comme sur les personnages de ses chansons: « sincèrement aimé le monde et comme un enfant se réjouissait de tout ce qui l’entoure ».

Le décès de la Шаинского, l’auteur légendaire de la musique « , Nous commençons à KVN », est devenue la perte de kvn, a déclaré dans une interview avec TASS, le président de l’union Internationale WHC Alexandre Масляков. Selon lui, c’est la musique Шаинского inspire de l’équipe en compétition et « donne la charge sur le début ».

Acteur, compositeur, interprète devenus populaires chansons dans les galeries d’art et des dessins animés films Oleg Анофриев a raconté que, selon ses mémoires, Шаинский « de par sa nature, n’était pas très sociable de l’homme. » « Je peux dire une seule chose: pour moi, c’est un phénomène qui est apparu devant mes yeux. Il est regrettable que de nous déposer ces grands hommes », dit – il.

L’écrivain et poète Yuri Entin, l’auteur de la célèbre chanson « Antoshka », du nom du Шаинского « le plus célèbre, le meilleur d’enfants le compositeur », des chansons qui ont « pas de par sa simplicité, mais au contraire de sa complexité ». « Pour moi, ce n’est pas tout simplement été le co-auteur, comme il arrive souvent, par téléphone dictera le poème et ensuite, il ya une chanson, parfois bonne, parfois mauvaise, partagé Entin. – Avec Шаинским j’ai travaillé ensemble, la plupart des toutes les chansons, nous avons écrit à deux, assis chez lui, et un piano à queue ».

Une perte pour la culture russe

Comme l’a dit un télégramme à l’Union des compositeurs de Russie, président du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko, les soins de la vie Шаинского est devenu une grande perte pour la culture russe. « Infiniment dévoué à la musique, il a écrit de nombreux bons et vivifiantes œuvres dans des genres différents, pleines de chaleur et les zones les plus claires des sentiments », dit le message.

Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, estime que l’héritage du compositeur encore longtemps ravira les auditeurs du monde entier.

Le poète et l’écrivain Alexandre Тимофеевский qui a écrit les paroles de la célèbre chanson de crocodile Gènes de « Laisser courent maladroit », du nom du bonheur de travailler avec Шаинским – « très rare мелодистом ». « Les soins de Vladimir Шаинского – c’est une grande perte pour la musique et de la chanson du monde, c’est juste un coup pour moi », dit – il dans une interview avec TASS.

Le studio Soyuzmultfilm » a noté que sans la musique du compositeur est impossible d’imaginer préférés de tous les dessins animés. Au studio, il a été rappelé que Шаинский composé la musique pour les dessins animés de plus de 20 ans. « Pour nous aussi, comme pour tous ses proches, les soins de Vladimir Yakovlevich – c’est une énorme perte, – dit le « Союзмультфильме ». – Nos condoléances à tous ceux qui l’aimaient, et nous croyons que tous ceux qui au moins une fois entendu une de ses chansons ».