TASS, le 22 décembre. Le tribunal de New York a reconnu la culpabilité de l’affaire de corruption de l’ancien vice-président de la fédération Internationale de football (FIFA), Juan Ángel Напоута du Paraguay et de l’ancien président de la confédération Brésilienne de football Jose Maria Marina. Ce sujet communique l’agence Associated Press.

Ils sont reconnus coupables d’obtenir des pots de vin en échange de la fourniture de marketing et de télévision des droits à la couverture des matchs de football. Selon l’acte d’accusation, Напоут depuis 2010, a reçu des pots-de-vin d’une valeur de $10,5 millions, Marine à partir de 6,55 millions de dollars À l’égard d’un accusé, l’ancien président de la Fédération de football du Pérou, Manuel Burgi, n’est pas rendue de la peine.

Le plus grand dans l’histoire de la FIFA scandale a éclaté le 27 mai 2015, quand à Zurich ont été arrêtés par les hauts fonctionnaires de l’organisation, y compris l’ex-directeur de développement de la FIFA, l’ancien président de la Fédération de football du Nicaragua Julio Rocha, vice-président de la FIFA Eugenio Фигередо, membre du comité exécutif de Eduardo Si, José Maria Marin, le président de la Fédération de football du Venezuela, Rafael Эскевель.

Total des accusations étaient portées 14 actuels et anciens de football fonctionnaires. Selon les etats-unis Ministère de la justice, en 24 ans, les suspects ont reçu des pots-de-vin d’un montant d’environ 150 millions de la Deuxième vague d’arrestations commencé à Zurich, le 3 décembre 2015, lorsque la détention a été prise à l’ex-président de la Confédération de football d’amérique du Nord et d’Amérique Centrale et des Caraïbes (CONCACAF), ancien vice-président de la FIFA, et le chef de la confédération Sud-américaine de football (CONMEBOL) Alfred Хавит et Напоут. Seulement une affaire de corruption à la FIFA passent de 42 personnes.