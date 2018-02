Les animaux de compagnie, et notamment les chiens, souffrent aussi du froid

Cette semaine est annoncée comme glaciale et les animaux, chiens et chats notamment, souffrent aussi du froid. Alors, comment les protéger au mieux ? Gaëtan Sgualdino, président de la SPA La Louvière, donne quelques conseils : « Le froid peut faire souffrir les animaux, notamment les chiens qui vont en promenade parce qu’il y a pas mal de sel de déneigement sur les trottoirs et les chaussées. Donc, forcément, ça peut les irriter. »

Pour Gaëtan Sgualdino, mieux vaut éviter les longues promenades avec vos amis à quatre pattes. « Et quand on revient il faut un peu rincer les coussinets des pattes. Il existe aussi de la pommade pour un peu les renforcer et les rendre moins sensibles aux attaques du froid et aux attaques du sel. »

Une alimentation adaptée

L’alimentation doit aussi être surveillée de près. « Quand il fait froid, les animaux qui passent une partie de la journée dehors doivent utiliser plus d’énergie pour pouvoir se chauffer. Donc il faut augmenter les rations de croquettes. Il faut aussi donner plus donner et veiller à ce qu’elle ne gèle pas si l’animal reste dehors. »

Pensez aussi à rentrer votre animal de compagnie en cas de températures très froides. « Sinon ça devient une forme de maltraitance, poursuit le président de la SPA de La Louvière. Il fait trop froid et il faut soit les rentrer soit mettre un chauffage dans leur niche qui est à l’extérieur pour vraiment les protéger et couper le froid. »

Quelques bons conseils donc qui s’adressent ici principalement aux propriétaires de chiens. Mais le froid est aussi le problème de nombreux autres animaux habitués à vivre de manière « domestique » mais profitant de fréquentes sorties dans la nature.