MOSCOU, le 3 février. /Corr. TASS Artem Tokarev/. Plusieurs dizaines de personnes ont reçu le prix du mérite de « Gogol center », tandis que les invités de la soirée ont souhaité le théâtre de préserver et d’accroître les progrès dans le domaine de l’art.

Une caractéristique de concert est devenue l’utilisation de la voix artistique du théâtre de Cyrille Серебренникова, qui se trouve actuellement en résidence surveillée.

Selon l’un des principaux concert d’Alexis Аграновича, les célébrations se sont préparés à l’avance, et les mots Серебренникова, qui sont constamment sonnaient au cours de la cérémonie, ont été enregistrées en août dernier. Le titre sur le fait que les mots ont été enregistrés à la fin de l’été, en permanence проецировался sur l’un des coulisses de la grande scène de théâtre, où ont eu lieu les festivités.

Un succès à 100%

« Je crois que le projet « Gogol center » a été un succès à 100%, mais il est encore qu’au début. C’est un théâtre populaire, c’est le théâtre de sa génération, c’est le théâtre des jeunes qui marchent ici, c’est le théâtre, qui en cinq ans a visité 300 mille spectateurs », – a dit le TASS ancien chef du département de la culture Sergueï Kapkov, qui était l’un de ceux qui ont soutenu l’émergence de « Gogol-centre ».

Kapkov a rappelé que la troupe de théâtre activement invitent à la tournée. « Ce théâtre a formé un énorme nombre d’acteurs comme le théâtre et le cinéma », a – t-il ajouté. Toutefois, il a souligné que sur la scène sortent comme les jeunes acteurs et les comédiens du théâtre de. S. Gogol, sur la base de laquelle a été créé le « Gogol ».

D’accord avec lui l’artiste et le producteur Paul Каплевич, qui a appelé le théâtre « le lieu de la force pour un grand nombre de personnes ». « Dans la salle, les jeunes et les représentants de notre génération – compositeur Ilya Demutskii, sur la scène Chulpan Khamatova, et Ksenia Rapport », a ajouté l’interlocuteur de l’agence.

Parmi les invités, venus féliciter le théâtre avec пятилетием, était une animatrice de télévision Ksenia Sobtchak. « C’est un grand événement – cinq ans, une grande durée de vie », dit – elle d’un ATTENTAT. Avec cela, elle a souhaité le théâtre, « il a survécu ». À son tour, réalisé par Fyodor Bondarchuk a remercié « de Gogol-le centre de » l’école de théâtre, ce qui ouvre des talents.

Le curateur du projet « de Gogol-cinéma » Stas Тыркин a appelé le théâtre « un lieu unique, qui étend un espace de possibilités » en Russie. L’un des auteurs de nombreuses pièces de théâtre, marchant dans le « Gogol », le dramaturge Valery Печейкин dans la conversation avec le TASS a noté qu’un résultat important de l’existence de « Gogol – centre », c’est qu’en l’absence de Серебренникова « l’idée de travailler pour lui-même, que le théâtre vivant », ce qui « est une grande victoire ». Печейкин a souhaité le théâtre « ne rien gaspiller, et ce qui a été accumulé, à conserver et à accroître ».

Résumer une série de souhaits « Gogol » dans афористичной la manière de l’acteur Alexander Filipenko. « En avant et au-dessus. Et la deuxième: « la Russie, où несешься? – donner la réponse », dit – il d’un ATTENTAT.

Cérémonie de remise des prix

Le concert se composait d’une succession de remise des prix et des chambres qui entrecoupées enregistrées durant l’été les mots Серебренникова et les répliques de la tête. Le premier numéro était le discours des acteurs issus du Théâtre, de. Siècle de Gogol dans le nouveau « Gogol ». Accompagnés par le soliste du groupe des « Bêtes » de Roman Билыка ils ont interprété la chanson « Tout ce qui concerne ».

Après cela, la plus ancienne actrice de théâtre Maya Ивашкевич a demandé avec des mots de gratitude à Серебренникову. La première, qui a reçu l’insigne du mérite de « Gogol center », cette année, est devenue l’actrice Olga Naumenko, перешедшая de Théâtre de. S. Gogol.

Total a été d’environ 20 récipiendaires des prix, comme les acteurs de théâtre, et ceux qui se trouve généralement dans les coulisses des spectacles.

Les récompenses et les salles de concerts, les chambres ont riposté позывными, bien connus de la série « Santa Barbara ».

Le maestro Spivakov et le rappeur Husky

L’une des distinctions reçues par Dimitri Kouznetsov, plus connu sous le nom de rappeur Husky. Il lui a remis la récompense de l’actrice Alla Demidova.

« C’est, bien sûr, le spectacle. La plus ancienne actrice remet le plus jeune acteur. Si je ne comprends rien à repe. Je peux dire une seule chose – brûler! », – a plaisanté Demidov, que la salle a immédiatement réagi de rires et d’applaudissements.

Parmi les personnalités de l’art, поздравивших « Gogol », a été et le maestro Vladimir Spivakov, qui a joué la « Polka » d’Alfred Schnittke. Le concert a également Филлипенко, qui avait lu le monologue « Royal », écrit Печейкиным. Le discours dans un monologue menée de la personne pianos, née il y a cinq ans ne donnent pas de médaille. La lecture à plusieurs reprises interrompu par des explosions de rire et les applaudissements des spectateurs.

L’inattendu est devenue la performance artistique du théâtre « Сатирикон » de Constantin Райкина. Son apparition sur la scène accompagné de видеокадрами, sur lesquels il était considéré comme un inconnu l’homme à la veste à capuche pénétré dans le bâtiment du théâtre. Sous alarmante rythme des tambours inconnu, dont on a montré dans le dos, monté par les escaliers.

Ensuite la personne est allé à la scène, a jeté la veste, et le spectateur appris Райкина. « Félicitations pour cette prise de théâtre avec пятилетием. Je suis très heureux que mes quatre élèves servent à « Gogol », a déclaré Raikin. Après cela, il a lu le poème de Nicolas Goumilev « Magique violon ».

Le concert s’est terminé la chanson « Show must go on », qui a chanté tous les acteurs de théâtre. La traduction des chansons en russe проецировался sur les coulisses.