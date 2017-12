Les artistes ont parlé de leurs attentes de la nouvelle loi sur la culture

La réunion du Conseil présidentiel de la fédération de RUSSIE sur la culture et l’art au Kremlin, le 21 décembre

© Alexei Nikolsky/service de presse du président de la fédération de RUSSIE/TASS

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Les représentants de l’art s’attendent à ce que la nouvelle loi sur la culture doit séparer de cette branche de l’industrie des services, de régler les questions de droit d’auteur et de l’interaction avec le pouvoir. Les personnes interrogées TASS des personnalités de la culture a exprimé la volonté de participer à l’élaboration du document.

Le 21 décembre lors de la réunion du Conseil de la culture et des arts, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a appelé à une importante mise à jour de la politique publique dans le domaine de la culture et a proposé профильному à la communauté de prendre une part active dans le travail sur la nouvelle loi dans ce domaine.

Direction générale de la culture du secteur des services doit devenir une priorité de la nouvelle loi, est convaincu le directeur général du Grand théâtre de Russie Vladimir Урин. « Malheureusement, aujourd’hui, le champ de la culture se réfère à la sphère sociale, le secteur des services, et c’est fondamentalement mauvais. Alors qu’aujourd’hui, il s’agit de la nécessité de sortir de la sphère des services sociaux et de définir les relations de l’état et de la culture, très important », a – t-il.

« [La culture] manque de la culture, a déclaré le directeur artistique du théâtre maly Youri Solomine, qui milite pour une réforme de la sphère de la culture de gestion. – Les gens de l’administration doivent connaître la profession: la musique, l’opéra, la peinture, le théâtre, doivent être des experts. En dehors de cela autour d’eux doit être un groupe d’assistants ».

Copyright

Le producteur de musique Igor Matvienko ses espoirs sur le fait que la nouvelle loi sera réglé par le mécanisme d’application du droit d’auteur. « Je podkorrektiroval la loi sur le droit d’auteur en ce qui concerne la collecte et la distribution de l’argent, de la collecte d’argent en ligne. C’est très très lent de notre industrie », dit – il.

L’interaction avec le pouvoir

Dans la question, quelles devraient être les relations de la culture et le pouvoir, les représentants de l’industrie ont des opinions différentes. Ainsi, artiste du peuple de la RSFSR Mikhail Boyarsky a déclaré que « le rêve de la censure » à l’époque, comme beaucoup de ses collègues étaient fermement opposés à cette intervention.

« Probablement, il y aura des gens qui seront en mesure d’interdire ce qui est indigne de nos enfants et petits-enfants qui paralyse nos âmes. C’est peut-être curieux de savoir pour l’expression de l’artiste, mais en aucun cas pour un jeune qui entre dans les premières étapes de l’âme, qui doit absorber quelque chose de bon, le bien, le raisonnable et l’éternel. Et toutes ces expériences au sujet d’expression doivent être au niveau domestiques épisodes pour ses proches, et non pas à un large public », a expliqué sa position de Boyard.

Sans fondement, estime la réclamation à une insuffisance de financement de la culture de l’artiste populaire de Russie, le saxophoniste Igor Бутман. « S’il y a des artistes, il y a des travailleurs de la culture, qui ont les plus hauts de la planchette et vont à eux de différentes manières, beaucoup, il me semble, ne mettent pas des tâches, et essayer de trouver des raisons à ses неосуществленным rêves. Mais les raisons de la cherchent n’est pas en soi, mais dans le fait que quelqu’un ne prend pas en charge, c’est pas приголубит, ne leur donnera de l’argent supplémentaire pour quelque chose. Bien que la créativité, ils son peut épuisé », – at-il suggéré.

Les délais prévus

Le directeur général du studio de cinéma « Mosfilm » Karen Шахназаров TASS a rapporté que le projet de loi est presque prêt. « J’ai moi-même participé à des discussions à un stade précoce, certaines de ses considérations donné. Il me semble, maintenant, la loi semble tout à fait réaliste. La chose la plus importante que pour la première fois une telle loi est acceptée dans le pays, qui lui-même est très important », a – t-il.

Dans la conversation avec le TASS Урин ai remarqué que les modifications à effectuer dans d’autres lois, sous l’action de la qui de toute façon se trouve le domaine de la culture. « Un très grand nombre de problèmes en suspens liés à 44-m FZ (législation sur les marchés publics dans le domaine de la culture – env. TASS) », – je suis d’accord avec lui, directeur artistique du théâtre musical « Helicon-opéra » Dmitri Бертман.