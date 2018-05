Les associations de Charleroi de plus en plus inquiètes pour l’avenir de leur Maison

C’est l’inquiétude au sein du monde des asbl carolos. Une cinquantaine d’associations sont alarmées depuis l’annonce faite par les autorités de la fin des activités de la Maison pour Associations.

Le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette (PS), souhaite réorganiser le monde des asbl via les conseils de participations. Mais cela ne plait pas du tout aux associations qui y voient un retour en arrière tant en services qu’en qualité.

Luc Mertens, le porte parole des asbl inquiètes, explique : « Je pense que le bourgmestre a sa logique et qu’il la suit. Le soutien aux associations, qui est à la fois un soutien plus technique en organisant des services aux associations et un soutien plus à la réflexion sur la place de l’associatif dans une métropole comme Charleroi, cet aspect-là au complet est partiellement oublié. Donc c’est là-dessus que nous attirons l’attention. C’est vraiment la question : qu’est-ce que les associations apportent aujourd’hui dans une région comme celle de Charleroi où il y a 1.400 associations. Qu’est-ce qu’elles apportent ? Elles apportent de la cohésion sociale, une réflexion sur l’activité citoyenne, je songe aux services d’éducation permanente. Elles apportent du social. C’est tout ça qu’elles apportent mais elles apportent aussi une réflexion. Derrière toutes les asbl, il y a des gens qui se sont mobilisés pour les créer et qui se mobilisent aujourd’hui pour les faire vivre. Et ça c’est vraiment la question de l’associatif. Quelle place pour l’associatif ? Et ça c’est ce qui est oublié, je pense, dans la réforme d’aujourd’hui. Il y a, pour nous, une différence de nature entre des conseils de participation avec des services et une réflexion sur l’associatif. Ce sont deux choses qui sont différentes. Ce sont des pommes et des poires. Et on ne loge pas des activités comme cela au sein d’une même structure faîtière. »

La Maison pour Associations de Charleroi, basée à Marchienne-au-Pont, a été créée en 2000 pour répondre aux besoins des associations du territoire de Charleroi en matière d’accompagnement, de formations et de services. Mais également pour promouvoir le réseau associatif et favoriser le développement de partenariats. C’est aussi un espace de rencontres au sein duquel les porteurs de projets associatifs disposent des compétences d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée. Avec des assistances au niveau pédagogique, juridique, comptable, communicationnel, multimédia et logistique.