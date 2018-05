Près de trois quarts des avions (73,2%) qui se sont posés l’an dernier aux aéroports de Zaventem, Charleroi et Liège ont effectué un atterrissage respectueux de l’environnement, ressort-il du rapport annuel de Belgocontrol présenté vendredi. Ces procédures devraient être également mises en place dans le futur aux aéroports d’Anvers et Ostende.

Réduire les nuisances sonores

Ces atterrissages verts, également appelés ‘Continuous Descent Operation’, consistent en une opération dans laquelle l’avion descend de façon continue, dans la mesure du possible avec une puissance moteur minimale, en fonction des caractéristiques du vol et de la situation du trafic aérien. Ceci permet une réduction à la fois des nuisances sonores, de la consommation de kérosène et des émissions de gaz à effet de serre, explique l’organisme chargé du contrôle aérien en Belgique.

Cette procédure a été appliquée dans 77,6% des cas à Brussels Airport, où elle existe depuis mi-2014. Le taux est de 70,9% à Liège et de 58,1% à Charleroi, deux aéroports où ces atterrissages verts existent depuis l’an dernier.

Cette opération ne peut toutefois être appliquée que si les conditions météorologiques et de capacité le permettent.