VOLGOGRAD, le 10 mai. /TASS/. Les autorités de la région de Léningrad pris la décision de remettre de l’entraînement, de la base d’entraînement de l’Roschino dans la propriété du fc Tosno ». Ce sujet TASS a déclaré le directeur général du club, Viatcheslav Матюшенко.

En été, la base Roschino sera utilisé pour la coupe du monde 2018. Elle va entraîner la Croatie.

« Nous transmettent précisément dans la base de Roschino, qui sera occupé maintenant l’un des participants à la coupe du monde, a déclaré Матюшенко. – Plus de la conversation que nous transmettront stade Petrovsky à Saint-Pétersbourg. En ce moment, notre principal problème est que nous n’avons pas de sa maison, le stade, la base, nous n’essayons pas tout à fait dans de bonnes conditions sur le terrain synthétique, et jouons principalement sur des champs. C’est très fort impact sur les résultats et le jeu de notre équipe. »

En tournée jusqu’à la fin du championnat de Russie de football « Tosno » occupe la 15e place dans le classement, en tapant 24 points. Autant de points de actuellement « Anji », qui se trouve avec la ligne ci-dessus par d’autres indicateurs. Au prochain tour, le 13 mai « Activités » en visite jouera contre « Oufa », « Anji » sur le check-out se réunira avec le CSKA moscou.

