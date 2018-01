Les autorités de l’Ingouchie a partagé avec la Syrie, l’expérience du retour des combattants à la vie civile

МАГАС, le 20 janvier. /TASS/. Les autorités de l’Ingouchie ont remis en Syrie le paquet de documents, qui se cumule l’expérience d’un retour des anciens participants à des groupes armés illégaux (IAF) et de leurs familles à la vie civile, le TASS a rapporté samedi le chef de северокавказской de la république Yunus-Bek Евкуров.

En Ingouchie, il a accumulé une grande expérience de l’adaptation sociale des ex-combattants, qui, après l’abandon volontaire de la participation à l’IAF ont aide à l’emploi, l’amélioration de l’environnement de vie, d’apprentissage. Profilage de la commission fonctionne à la tête de la république à partir de 2011. Pendant ce temps, l’aide à la socialisation a reçu environ 70 anciens combattants.

« Mon assistant-conseiller s’est envolé là [en Syrie], avec un pack de documents traduits en arabe. Ils seront transférés à l’administration du président de la Syrie, les personnes qui s’occupent de cela… Ils vont utiliser l’expérience de notre région, d’autres régions de la Russie », – a dit Евкуров.

Евкуров a exprimé l’espoir que les documents envoyés sur le terrain, « en particulier les chefs de municipalités ». Selon lui, un ensemble de documents, il y a, en particulier, l’exemple développé par le bureau du procureur de l’Ingouchie provisoire de l’accord, selon laquelle les citoyens ayant participé à l’IAF ou de leur ancien complice, atténué la peine. « Dans l’accord stipule que, si un homme vient se confesser ou droit de la dclaration… à lui de réduire les délais », a expliqué Евкуров, notant que, grâce à ce document, les autorités peuvent mener des négociations concernant le dépôt des combattants avec leurs parents.

Le chef de l’Ingouchie a raconté qu’un peu avant la fin de la phase active de l’opération russes VKS en Syrie, il a rencontré l’ambassadeur de la république arabe dans la fédération de RUSSIE et que le diplomate s’est enquis de l’expérience de l’Ingouchie, dans le retour des anciens combattants à la vie civile.

« Il est clair qu’ils (les autorités de la Syrie – env. TASS) vont tout faire pour retourner au monde de ceux qui ont combattu… de la Complexité, comme de se réconcilier, de faire en sorte que l’opposition a déjà pas l’opposition. D’autant plus que nous comprenons que les américains, et les autres services de renseignement font tout pour créer un puissant бандподполье. En termes de contrer cela, nous avons fait l’expérience, et ici, nous pouvons fournir de l’aide », a noté le chef de l’Ingouchie.

De l’avis de Evkourov, le principe de travail dans le domaine de la réconciliation nationale – l’attitude de tous les citoyens égaux.

« Ce doit être le principe de fonctionnement des gouverneurs (provinces syriennes – env. TASS). Une fois qu’il mettra: ce fut pour Assad, cet été pour les combattants commence [nouveau] de la confrontation. Tous: calmés, выдохнули, personne n’a le droit de juger sans jugement. Je pense, notre ensemble de documents [le règlement] aidera », a conclu le Евкуров.

L’opération en Syrie

À partir de mars 2011 en Syrie, va conflit armé entre les forces gouvernementales et les rebelles, потребовавшими de soins de Bachar al-Assad de son poste de président. Par l’accroissement de la confrontation sur le territoire de la Syrie sont devenues internationales, les groupes islamistes. Depuis le 30 septembre 2015, à la demande du président Assad, les militaires russes ont lancé l’opération en Syrie, et le 11 décembre 2017, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a ordonné de sortir la russie de regroupement des troupes de pays en raison de samedi à rome le groupe terroriste « etat Islamique » (interdit en Russie). Lors de la Syrie continuent de fonctionner de deux bases – Хмеймим et Tartous, ainsi que du Centre de la réconciliation des parties en conflit.

Les militaires russes à partir du Centre de la réconciliation visitent régulièrement libérés de militants régions du pays, afin d’évaluer la situation humanitaire. Tâche comprend la planification et la fourniture de l’aide humanitaire à la population syrienne, la coordination de l’infrastructure des victimes de la guerre de régions, d’aider au retour des réfugiés, la médiation et la coordination du processus d’intégration entretient des armes des combattants dans la vie pacifique, ainsi que le contrôle de la cessation des hostilités.