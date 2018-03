Les autorités de Moscou estiment que les élèves sont devenus de plus de conscience dans le choix de la profession

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Les écoliers de Moscou de l’acier écouter lors du choix de la profession, alors que dans les temps anciens, ils sont plus susceptibles de faire cela sous la pression des parents. Une telle opinion lundi dans une interview TASS a exprimé le chef du département de l’éducation Isaac Kalina.

« Je suis très heureux que le pragmatisme des enfants est devenu enfin à vaincre l’égoïsme des parents, qui, auparavant, le plus souvent tenté d’imposer aux enfants la réalisation de leurs espoirs. A changé l’approche du choix des diplômés de l’enseignement supérieur. Par exemple, les enfants ont commencé à écouter et aujourd’hui, en plus d’opter pour les collèges, qui, par la qualité de l’éducation n’est pas touché par le prestigieux établissements d’enseignement supérieur du pays. Je suis convaincu qu’un bon collège est beaucoup mieux de mal de l’université », dit – il.

Interview

Chapitre депобразования de Moscou: e-biographie de l’étudiant, dans l’avenir peut remplacer l’EXAMEN

Aller dans la section de l’Entrevue

Selon le Viburnum, au cours des dernières années a augmenté la proportion de la capitale diplômés entrant dans les universités de Moscou.

« Ce n’est pas un secret que la part des moscovites, entrant dans la capitale des universités, de la tombée de la transition en 2009 sur l’EXAMEN. Il a fallu puissante motivation écoles de moscou, et en premier lieu, leur enseignant, sur les résultats, afin que nos élèves ne renvoient seulement, mais supérieurs à ceux de la compétitivité », a ajouté l’interlocuteur de l’agence.

En 2011, 250 points sur les trois sujets à l’EXAMEN ont reçu environ 1,5 mille écoliers de Moscou, aujourd’hui, leur nombre a augmenté de 5 fois et a atteint 7,6 millions. « Un peu moins de 220 points – sept ans ont eu 7 des milliers d’élèves, aujourd’hui, plus de 17 millions de. En 2011, « Сеченовке » (le Premier ENTRE eux. Sechenov – env.TASS), on dénombre moins de 10% de nos étudiants de première année, environ 30%. Bien entendu, il s’agit de budget », – a souligné le chef du département.