Les autorités de Moscou: la décantation pjatietazhek sur l’avenue Joukov n’est pas liée à la rénovation

MOSCOU, 13 janvier. /TASS/. La réinstallation des habitants de pjatietazhek sur l’avenue du Maréchal Joukov à Moscou associé avec la construction du métro et se déroule selon les normes de l’amélioration de l’habitat. Les renseignements figurent dans les documents sur le site officiel de la justice Хорошево-Мневники, où se trouve la maison.

« La station « Rue de la Milice Populaire » est située dans le centre de Хорошево-Мневники de la ville de Moscou le long de l’avenue Maréchal Joukov à l’intersection avec la rue de la Milice du Peuple », – a déclaré sur le site avec un lien sur la décision du gouvernement de Moscou « approbation de la Liste des objets de la prospective de la construction du métro de Moscou dans les années 2012-2020 ».

Sur ce site sont placés les bâtiments classés au patrimoine soumis à la démolition des maisons d’habitation du quartier de Хорошево-Мневники. La liste est composée de deux maisons, situées à l’adresse suivante: avenue du Maréchal Joukov, le 20, le boîtier 1 et 22, le boîtier 2. Les deux maisons – 1965 année de construction, notamment à la construction de la série I-515. Comme la durée de la réinstallation et de la démolition spécifié au premier trimestre 2018.

La réinstallation de ces foyers se tiendra sur l’ordre établi depuis le 1er juillet 2013, selon le site web de la justice. Ces règles prévoient la fourniture d’attente de snosimyh pjatietazhek un nouveau logement à un taux de 18 mètres carrés par personne, propriétaires et locataires obtenir de nouveaux appartements de calcul de la « pièce par pièce », indiqué sur le portail de la justice.

Plus tôt samedi, l’édition de RBC a signalé le refus d’un grand nombre de personnes расселяемой un immeuble de cinq étages sur l’avenue du Maréchal Joukov, 20, le boîtier 1 de déménager dans de nouveaux appartements dans un immeuble sur Карамышевской le front de mer à cause des imperfections. Ce faisant, la cause de la dispersion indique la rénovation d’un logement dans la capitale.