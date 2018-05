© Michael Почуев/TASS

MOSCOU, le 18 mai. /TASS/. Les autorités de Moscou ont créé une carte avec trois sentiers de randonnée de significatif aux activités actions de la « Nuit des musées », qui ira dans la nuit du 19 au 20 mai. Comme il est rapporté vendredi sur le site de la mairie de la capitale, toutes les routes sont situés dans le centre de la ville, et les participants peuvent visiter les sentiers de randonnées, des visites guidées, des concerts, des spectacles et de voir spécialement préparée à la « Nuit des musées » le spectacle.

Les itinéraires ont développé un capital ministère de la culture et l’agence de Мосгортур ». « La plus courte promenade de 15 minutes (sans compter le temps que participant tiendra au musée), la moyenne est de 30 minutes, longue de 45 minutes. Vous pouvez les combiner, de les compléter et de faire plus varié eux – mêmes », on trouvera sur le site les mots pdg « Мосгортура » Basile Ovchinnikova.

L’itinéraire le plus court passe de la rue Krasnaya Presnya avant le Grand Géorgienne de la rue et comprend la visite de l’appartement de la famille du poète Vladimir Maïakovski sur le Grand Russe, l’État biologique du musée de K. A. Тимирязева la Petite Géorgie rue et le zoo de Moscou.

Dans le cadre d’un autre itinéraire, vous pourrez les actions pourront devenir parties à la libre promenade, accompagné d’un guide, consacrée à Moscou en 1812. L’itinéraire comprend une visite du musée « la Maison de Бурганова », où il sera possible de voir le spectacle de « Rougeoyant de la lettre », Moscou, musée d’art moderne de Gogolevskaya, boulevard du musée « la Maison sur le quai » dans la rue Серафимовича.

Les participants à la plus longue excursion visiteront le musée d’art moderne et la Maison de Gogol, où il sera possible de participer à des visites guidées ou d’une autre quête, ainsi que de voir le concert моноспектакль. Ensuite, vous pouvez visiter la Maison-musée de Marina Tsvetaïeva et le Mémorial de Alexandre Scriabine, dans la cour de laquelle se produiront des groupes de musique.

La « nuit des musées » – l’action internationale s’est déroulée à l’occasion de la journée Internationale des musées, pour la première fois, a passé en 1997. C’est le seul moment de l’année où beaucoup de l’art espaces ouvert pour des visites jusqu’à tard dans la nuit. En 2018, la promotion de la « Nuit des musées » aura lieu en Russie pour la douzième fois. Les musées et les galeries d’art du pays ouvrent leurs portes dans la nuit du 19 au 20 mai, le thème de cette année – « Chefs-d’œuvre des réserves ».