Les autorités de Sakhaline organise des échanges d’exemption de visa avec Hokkaido sur la base de l’expérience de Kaliningrad

YUZHNO-SAKHALINSK, le 12 avril. /Corr. TASS Irina Байбарза/. Le gouvernement de la région de Sakhaline prévoit d’organiser des échanges d’exemption de visa avec Hokkaido sur la base de l’expérience de la région de Kaliningrad de l’organisation de l’exemption de visa d’échanges avec la Pologne. Le jeudi de la première internationale медиафоруме russes îles a déclaré le gouverneur de l’oblast de Sakhaline, Oleg Кожемяко.

« L’expérience de l’exemption de visa de relations et d’échanges entre Kaliningrad et la Pologne est intéressant pour nous, il est le fondement d’un document qui permettra de сахалинцам voyage à Hokkaido », a déclaré le gouverneur.

Il a ajouté que les autorités régionales envisagent également de la question, pour les habitants des autres régions de la fédération de RUSSIE pourraient conduire au Japon via l’île de Sakhaline. « Cela vous donnera un élan pour les touristes qui viennent à « l’air de la Montagne » faire du ski, et puis, sans les tracas de l’organisation des visas sont allés au Japon », a déclaré Кожемяко.

Le premier international медиафорум se déroule les 12 et 13 avril à Ioujno-Sakhalinsk. En deux jours, les participants et les invités du forum s’attend à un programme riche, avec plus de 35 sections sur les blocs de « Sport journalisme », « Jeunesse », « service de Presse et des affaires » et de la « bloc ». Pendant deux jours, les représentants de l’медиасообщества de l’Extrême-Orient, les invités de l’fédéraux, les experts discuteront des dernières tendances de la digital marketing, de relations publiques pour les startups, la puissance des médias sociaux et d’autres questions de développement de l’industrie. L’événement rassemble plus de 800 personnes.